Картинки дня: 4 августа 2022 года, четверг

Туристы на пляже с лечебной глиной на одном из хорватских курортов.
Жители Пекина изучают новости о начавшихся военных учениях в районе Тайваня.
Вид на поврежденный в августе 2021 года взрывом порт Бейрута.
Представители специальной комиссии проверяют груз зерна, доставленный из Украины в турецкий Стамбул.
Самолеты ВВС Египта пролетают на фоне пирамид во время авиашоу.
Папа римский Франциск перед началом аудиенции в Ватикане.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц лично приехал на предприятие Siemens осмотреть турбину для газопровода «Северный поток».
В Москве у магазинов одежды марки H&M, открывшихся для последней распродажи, выстроились внушительные очереди.