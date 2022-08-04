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4 августа 2022 4:30

Картинки дня: 4 августа 2022 года, четверг

REUTERS
REUTERS
Туристы на пляже с лечебной глиной на одном из хорватских курортов.

Туристы на пляже с лечебной глиной на одном из хорватских курортов.

Жители Пекина изучают новости о начавшихся военных учениях в районе Тайваня.

Жители Пекина изучают новости о начавшихся военных учениях в районе Тайваня.

Вид на поврежденный в августе 2021 года взрывом порт Бейрута.

Вид на поврежденный в августе 2021 года взрывом порт Бейрута.

Представители специальной комиссии проверяют груз зерна, доставленный из Украины в турецкий Стамбул.

Представители специальной комиссии проверяют груз зерна, доставленный из Украины в турецкий Стамбул.

Самолеты ВВС Египта пролетают на фоне пирамид во время авиашоу.

Самолеты ВВС Египта пролетают на фоне пирамид во время авиашоу.

Папа римский Франциск перед началом аудиенции в Ватикане.

Папа римский Франциск перед началом аудиенции в Ватикане.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц лично приехал на предприятие Siemens осмотреть турбину для газопровода «Северный поток».

Канцлер ФРГ Олаф Шольц лично приехал на предприятие Siemens осмотреть турбину для газопровода «Северный поток».

В Москве у магазинов одежды марки H&M, открывшихся для последней распродажи, выстроились внушительные очереди.

В Москве у магазинов одежды марки H&M, открывшихся для последней распродажи, выстроились внушительные очереди.