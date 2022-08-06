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6 августа 2022 8:04

В Санкт-Петербурге прошел фестиваль сапсерфинга "Фонтанка SUP"

Юлия ПЫХАЛОВА
В Санкт-Петербурге прошел фестиваль сапсерфинга "Фонтанка SUP"

В Санкт-Петербурге прошел фестиваль сапсерфинга "Фонтанка SUP"

В Санкт-Петербурге прошел фестиваль сапсерфинга "Фонтанка SUP"

В Санкт-Петербурге прошел фестиваль сапсерфинга "Фонтанка SUP"

В Санкт-Петербурге прошел фестиваль сапсерфинга "Фонтанка SUP"

В Санкт-Петербурге прошел фестиваль сапсерфинга "Фонтанка SUP"

В Санкт-Петербурге прошел фестиваль сапсерфинга "Фонтанка SUP"

В Санкт-Петербурге прошел фестиваль сапсерфинга "Фонтанка SUP"

В Санкт-Петербурге прошел фестиваль сапсерфинга "Фонтанка SUP"

В Санкт-Петербурге прошел фестиваль сапсерфинга "Фонтанка SUP"

В Санкт-Петербурге прошел фестиваль сапсерфинга "Фонтанка SUP"

В Санкт-Петербурге прошел фестиваль сапсерфинга "Фонтанка SUP"

В Санкт-Петербурге прошел фестиваль сапсерфинга "Фонтанка SUP"

В Санкт-Петербурге прошел фестиваль сапсерфинга "Фонтанка SUP"

В Санкт-Петербурге прошел фестиваль сапсерфинга "Фонтанка SUP"

В Санкт-Петербурге прошел фестиваль сапсерфинга "Фонтанка SUP"

В Санкт-Петербурге прошел фестиваль сапсерфинга "Фонтанка SUP"

В Санкт-Петербурге прошел фестиваль сапсерфинга "Фонтанка SUP"

В Санкт-Петербурге прошел фестиваль сапсерфинга "Фонтанка SUP"

В Санкт-Петербурге прошел фестиваль сапсерфинга "Фонтанка SUP"