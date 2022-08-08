Картинки дня: 8 августа 2022 года, понедельник

«Манчестер Сити» обыграл «Вест Хэм Юнайтед» в первом туре Английской премьер‑лиги, оба мяча на счету новичка команды - норвежского форварда Эрлинга Холанда.
Бегуньи из Ямайки праздную "бронзу" в командной эстафете на Играх Британского содружества.
Итальянская река По обмелела впервые за 70 лет из-за рекордной засухи.
Мраморная статуя "Спящий мигрант" появилась на брусчатке одной из улиц Рима.
Работа израильской системы ПВО "Железный купол".
Солдат ВСУ толкает тележку в одном из киевских супермаркетов.
Похороны палестинцев, ставших жертвами ракетных ударов Израиля.
Первый с начала специальной военной операции России сухогруз прибыл в украинский порт Черноморск.
На Кубе из-за попадания молнии загорелось крупнейшее нефтехранилище страны.