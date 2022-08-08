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8 августа 2022 3:15

Картинки дня: 8 августа 2022 года, понедельник

REUTERS
REUTERS
«Манчестер Сити» обыграл «Вест Хэм Юнайтед» в первом туре Английской премьер‑лиги, оба мяча на счету новичка команды - норвежского форварда Эрлинга Холанда.

«Манчестер Сити» обыграл «Вест Хэм Юнайтед» в первом туре Английской премьер‑лиги, оба мяча на счету новичка команды - норвежского форварда Эрлинга Холанда.

Бегуньи из Ямайки праздную "бронзу" в командной эстафете на Играх Британского содружества.

Бегуньи из Ямайки праздную "бронзу" в командной эстафете на Играх Британского содружества.

Итальянская река По обмелела впервые за 70 лет из-за рекордной засухи.

Итальянская река По обмелела впервые за 70 лет из-за рекордной засухи.

Мраморная статуя "Спящий мигрант" появилась на брусчатке одной из улиц Рима.

Мраморная статуя "Спящий мигрант" появилась на брусчатке одной из улиц Рима.

Работа израильской системы ПВО "Железный купол".

Работа израильской системы ПВО "Железный купол".

Солдат ВСУ толкает тележку в одном из киевских супермаркетов.

Солдат ВСУ толкает тележку в одном из киевских супермаркетов.

Похороны палестинцев, ставших жертвами ракетных ударов Израиля.

Похороны палестинцев, ставших жертвами ракетных ударов Израиля.

Первый с начала специальной военной операции России сухогруз прибыл в украинский порт Черноморск.

Первый с начала специальной военной операции России сухогруз прибыл в украинский порт Черноморск.

На Кубе из-за попадания молнии загорелось крупнейшее нефтехранилище страны.

На Кубе из-за попадания молнии загорелось крупнейшее нефтехранилище страны.