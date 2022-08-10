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10 августа 2022 3:05

Картинки дня: 10 августа 2022 года, среда

REUTERS
REUTERS
Национальный свадебный обряд для невесты в Косово.

Национальный свадебный обряд для невесты в Косово.

Голосования на выборах президента в одной из тюрем Кении.

Голосования на выборах президента в одной из тюрем Кении.

Девятилетняя палестинка потеряла обе ноги и одну руку в результате взрыва израильской ракеты.

Девятилетняя палестинка потеряла обе ноги и одну руку в результате взрыва израильской ракеты.

В Сингапуре отпраздновали главный национальный праздник - День независимости.

В Сингапуре отпраздновали главный национальный праздник - День независимости.

С космодрома Байконур произведен успешный старт ракеты «Союз-2.1б».

С космодрома Байконур произведен успешный старт ракеты «Союз-2.1б».

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с визитом в ЮАР.

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с визитом в ЮАР.

Столицу Республики Корея Сеул подтопили воды мощного ливня.

Столицу Республики Корея Сеул подтопили воды мощного ливня.

Филиппины. Продавец арбузов отдыхает на своем товаре перед началом торгового дня на рынке.

Филиппины. Продавец арбузов отдыхает на своем товаре перед началом торгового дня на рынке.

На Кубе не удается потушить пожар на крупнейшем на острове нефтехранилище.

На Кубе не удается потушить пожар на крупнейшем на острове нефтехранилище.