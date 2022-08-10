Картинки дня: 10 августа 2022 года, среда

Национальный свадебный обряд для невесты в Косово.
Голосования на выборах президента в одной из тюрем Кении.
Девятилетняя палестинка потеряла обе ноги и одну руку в результате взрыва израильской ракеты.
В Сингапуре отпраздновали главный национальный праздник - День независимости.
С космодрома Байконур произведен успешный старт ракеты «Союз-2.1б».
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с визитом в ЮАР.
Столицу Республики Корея Сеул подтопили воды мощного ливня.
Филиппины. Продавец арбузов отдыхает на своем товаре перед началом торгового дня на рынке.
На Кубе не удается потушить пожар на крупнейшем на острове нефтехранилище.