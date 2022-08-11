Картинки дня: 11 августа 2022 года, четверг

Одинокая овца ищет ростки травы на выжженной засухой земле, Испания.
Верующие протягивают руки к папе римскому Франциску во время традиционной открытой аудиенции по средам.
Охрана урн с бюллетенями президентских выборов в Кении.
Жительница Сеула фотографирует последствия мощнейших ливней, затопивших столицу Республики Корея.
Очередь за вакцинацией детей от коронавирусной инфекции в Мехико.
Марш представителей коренных народов Амазонии в Рио-де-Жанейро.
Кубинские пожарные третий день пытаются потушить огонь на месте пожара на крупнейшем нефтехранилище страны.
Аисты отдыхают на столбах уличного освещения, Греция.
Плакат пикета у Башни Трампа в Нью-Йорке после появления новостей об обыске в особняке экс-президента США.