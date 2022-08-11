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11 августа 2022 2:52

Картинки дня: 11 августа 2022 года, четверг

REUTERS
REUTERS
Одинокая овца ищет ростки травы на выжженной засухой земле, Испания.

Одинокая овца ищет ростки травы на выжженной засухой земле, Испания.

Верующие протягивают руки к папе римскому Франциску во время традиционной открытой аудиенции по средам.

Верующие протягивают руки к папе римскому Франциску во время традиционной открытой аудиенции по средам.

Охрана урн с бюллетенями президентских выборов в Кении.

Охрана урн с бюллетенями президентских выборов в Кении.

Жительница Сеула фотографирует последствия мощнейших ливней, затопивших столицу Республики Корея.

Жительница Сеула фотографирует последствия мощнейших ливней, затопивших столицу Республики Корея.

Очередь за вакцинацией детей от коронавирусной инфекции в Мехико.

Очередь за вакцинацией детей от коронавирусной инфекции в Мехико.

Марш представителей коренных народов Амазонии в Рио-де-Жанейро.

Марш представителей коренных народов Амазонии в Рио-де-Жанейро.

Кубинские пожарные третий день пытаются потушить огонь на месте пожара на крупнейшем нефтехранилище страны.

Кубинские пожарные третий день пытаются потушить огонь на месте пожара на крупнейшем нефтехранилище страны.

Аисты отдыхают на столбах уличного освещения, Греция.

Аисты отдыхают на столбах уличного освещения, Греция.

Плакат пикета у Башни Трампа в Нью-Йорке после появления новостей об обыске в особняке экс-президента США.

Плакат пикета у Башни Трампа в Нью-Йорке после появления новостей об обыске в особняке экс-президента США.