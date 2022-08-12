Картинки дня: 12 августа 2022 года, пятница

Французские пожарные на фоне очага лесного огня на севере страны.
Страсти кипят во время митинга оппозиции в Каракасе, Венесуэла.
Министр обороны Украины Алексей Резников подмигивает во время конференции "доноров" Украины в Копенгагене.
Басманный суд Москвы поместил под домашний арест до 9 октября бывшего редактора "Первого канала" Марину Овсянникову.
Соревнования по экстремальному велоспорту в Мюнхене.
В Германии начато расследование массовой гибели рыбы в реке Одер.
Американская теннисистка Серена Уильямс сыграла свою последнюю игру на профессиональном уровне.
Ученые заявили о рекордных темпах таяния ледников Антарктиды.
Мужчина пробирается по затопленным улицам города Карачи, Пакистан.