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12 августа 2022 3:34

Картинки дня: 12 августа 2022 года, пятница

REUTERS
REUTERS
Французские пожарные на фоне очага лесного огня на севере страны.

Французские пожарные на фоне очага лесного огня на севере страны.

Страсти кипят во время митинга оппозиции в Каракасе, Венесуэла.

Страсти кипят во время митинга оппозиции в Каракасе, Венесуэла.

Министр обороны Украины Алексей Резников подмигивает во время конференции "доноров" Украины в Копенгагене.

Министр обороны Украины Алексей Резников подмигивает во время конференции "доноров" Украины в Копенгагене.

Басманный суд Москвы поместил под домашний арест до 9 октября бывшего редактора "Первого канала" Марину Овсянникову.

Басманный суд Москвы поместил под домашний арест до 9 октября бывшего редактора "Первого канала" Марину Овсянникову.

Соревнования по экстремальному велоспорту в Мюнхене.

Соревнования по экстремальному велоспорту в Мюнхене.

В Германии начато расследование массовой гибели рыбы в реке Одер.

В Германии начато расследование массовой гибели рыбы в реке Одер.

Американская теннисистка Серена Уильямс сыграла свою последнюю игру на профессиональном уровне.

Американская теннисистка Серена Уильямс сыграла свою последнюю игру на профессиональном уровне.

Ученые заявили о рекордных темпах таяния ледников Антарктиды.

Ученые заявили о рекордных темпах таяния ледников Антарктиды.

Мужчина пробирается по затопленным улицам города Карачи, Пакистан.

Мужчина пробирается по затопленным улицам города Карачи, Пакистан.