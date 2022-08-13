Картинки дня: 13 августа 2022 года, суббота

Фейерверк на фоне полной Луны. Снимок сделан на Мальте
В Англии открылся сезон охоты на рябчиков
В штате Нью-Йорк совершено нападение на писателя Салмана Рушди
Воздушный шар в окрестностях Бристоля
В Мюнхене проходит чемпионат по экстремальному велоспорту
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил завод Airbus в Бротоне
Около 10 тысяч гектаров леса сгорели на территории Франции с начала этой недели
В результате стрельбы в Черногории погибли 11 человек
Из-за жаркой погоды без осадков многие озера и реки в Австрии пересохли