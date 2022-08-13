Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
13 августа 2022 4:14

Картинки дня: 13 августа 2022 года, суббота

REUTERS
REUTERS
Фейерверк на фоне полной Луны. Снимок сделан на Мальте

Фейерверк на фоне полной Луны. Снимок сделан на Мальте

В Англии открылся сезон охоты на рябчиков

В Англии открылся сезон охоты на рябчиков

В штате Нью-Йорк совершено нападение на писателя Салмана Рушди

В штате Нью-Йорк совершено нападение на писателя Салмана Рушди

Воздушный шар в окрестностях Бристоля

Воздушный шар в окрестностях Бристоля

В Мюнхене проходит чемпионат по экстремальному велоспорту

В Мюнхене проходит чемпионат по экстремальному велоспорту

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил завод Airbus в Бротоне

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил завод Airbus в Бротоне

Около 10 тысяч гектаров леса сгорели на территории Франции с начала этой недели

Около 10 тысяч гектаров леса сгорели на территории Франции с начала этой недели

В результате стрельбы в Черногории погибли 11 человек

В результате стрельбы в Черногории погибли 11 человек

Из-за жаркой погоды без осадков многие озера и реки в Австрии пересохли

Из-за жаркой погоды без осадков многие озера и реки в Австрии пересохли