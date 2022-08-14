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14 августа 2022 4:40

Картинки дня: 14 августа 2022 года, воскресенье

REUTERS
REUTERS
Тайфун "Меари" обрушился на Японию

Тайфун "Меари" обрушился на Японию

Фестиваль воздухоплавания проходит в английском Бристоле

Фестиваль воздухоплавания проходит в английском Бристоле

Праздник в городе Мартапура в честь окончания американо-индонезийских военных учений Super Garuda Shield 2022

Праздник в городе Мартапура в честь окончания американо-индонезийских военных учений Super Garuda Shield 2022

МВД Франции объявило мобилизацию против бушующих по всей стране пожаров

МВД Франции объявило мобилизацию против бушующих по всей стране пожаров

Седьмой Международный фестиваль фейерверков "Ростех" стартовал в Братеевском каскадном парке в Москве

Седьмой Международный фестиваль фейерверков "Ростех" стартовал в Братеевском каскадном парке в Москве

В Мюнхене проходит Чемпионат Европы по экстремальному велоспорту

В Мюнхене проходит Чемпионат Европы по экстремальному велоспорту

Массовая гибель рыбы в реке Одер на германо-польской границе

Массовая гибель рыбы в реке Одер на германо-польской границе

Один человек погиб на музыкальном фестивале в Испании в результате обрушения конструкций

Один человек погиб на музыкальном фестивале в Испании в результате обрушения конструкций

Грузовое судно Rojen с 15 тыс. тонн кукурузы из Украины прибыло в Италию

Грузовое судно Rojen с 15 тыс. тонн кукурузы из Украины прибыло в Италию