Картинки дня: 14 августа 2022 года, воскресенье

Тайфун "Меари" обрушился на Японию
Фестиваль воздухоплавания проходит в английском Бристоле
Праздник в городе Мартапура в честь окончания американо-индонезийских военных учений Super Garuda Shield 2022
МВД Франции объявило мобилизацию против бушующих по всей стране пожаров
Седьмой Международный фестиваль фейерверков "Ростех" стартовал в Братеевском каскадном парке в Москве
В Мюнхене проходит Чемпионат Европы по экстремальному велоспорту
Массовая гибель рыбы в реке Одер на германо-польской границе
Один человек погиб на музыкальном фестивале в Испании в результате обрушения конструкций
Грузовое судно Rojen с 15 тыс. тонн кукурузы из Украины прибыло в Италию