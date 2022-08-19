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19 августа 2022 2:37

В Подмосковье проходит международный военно-технический форум «Армия-2022»

Иван МАКЕЕВ
В Подмосковье проходит международный военно-технический форум «Армия-2022»

В Подмосковье проходит международный военно-технический форум «Армия-2022»