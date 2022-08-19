Картинки дня: 19 августа 2022 года, пятница

На горе Рила в Болгарии последователи эзотерического общества Всемирное Белое братство проводят ритуал под названием "паневритмия".
Жители Мумбаи совершают коллективную молитву во время индуистского праздника Джанмаштами, посвященного рождению Кришны.
На Венецию обрушились ураганный ветер и сильный ливень.
На самой высокой вершине Германии Цугшпитце из-за аномальной жары растаял ледник Фернер.
В Прахово, Сербия, из-за обмеления Дуная обнажились обломки немецкого военного корабля времен Второй мировой войны.
Уровень китайской реки Цзялин, притока Янцзы, летом 2022 года приблизился к рекордно низкой отметке.
В Москве после ухода компании Starbucks с российского рынка открылся «Stars Coffee».
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сфотографировался с медиками Корейской народной армии во время встречи, посвященной их вкладу в борьбу с пандемией COVID-19.
В новозеландском городе Нельсон объявлено чрезвычайное положение в связи с сильным наводнением.