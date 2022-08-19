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19 августа 2022 10:19

Картинки дня: 19 августа 2022 года, пятница

На горе Рила в Болгарии последователи эзотерического общества Всемирное Белое братство проводят ритуал под названием "паневритмия".

На горе Рила в Болгарии последователи эзотерического общества Всемирное Белое братство проводят ритуал под названием "паневритмия".

Жители Мумбаи совершают коллективную молитву во время индуистского праздника Джанмаштами, посвященного рождению Кришны.

Жители Мумбаи совершают коллективную молитву во время индуистского праздника Джанмаштами, посвященного рождению Кришны.

На Венецию обрушились ураганный ветер и сильный ливень.

На Венецию обрушились ураганный ветер и сильный ливень.

На самой высокой вершине Германии Цугшпитце из-за аномальной жары растаял ледник Фернер.

На самой высокой вершине Германии Цугшпитце из-за аномальной жары растаял ледник Фернер.

В Прахово, Сербия, из-за обмеления Дуная обнажились обломки немецкого военного корабля времен Второй мировой войны.

В Прахово, Сербия, из-за обмеления Дуная обнажились обломки немецкого военного корабля времен Второй мировой войны.

Уровень китайской реки Цзялин, притока Янцзы, летом 2022 года приблизился к рекордно низкой отметке.

Уровень китайской реки Цзялин, притока Янцзы, летом 2022 года приблизился к рекордно низкой отметке.

В Москве после ухода компании Starbucks с российского рынка открылся «Stars Coffee».

В Москве после ухода компании Starbucks с российского рынка открылся «Stars Coffee».

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сфотографировался с медиками Корейской народной армии во время встречи, посвященной их вкладу в борьбу с пандемией COVID-19.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сфотографировался с медиками Корейской народной армии во время встречи, посвященной их вкладу в борьбу с пандемией COVID-19.

В новозеландском городе Нельсон объявлено чрезвычайное положение в связи с сильным наводнением.

В новозеландском городе Нельсон объявлено чрезвычайное положение в связи с сильным наводнением.