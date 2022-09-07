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7 сентября 2022 3:19

Картинки дня: 7 сентября 2022 года, среда

REUTERS
REUTERS
Участники уличного протеста против скачка цен на топливо в Индонезии.

Участники уличного протеста против скачка цен на топливо в Индонезии.

Актриса Пенелопа Круз на красной дорожке Венецианского кинофестиваля.

Актриса Пенелопа Круз на красной дорожке Венецианского кинофестиваля.

Королева Великобритании Елизавета II приняла у себя нового премьер-министра Лиз Трасс.

Королева Великобритании Елизавета II приняла у себя нового премьер-министра Лиз Трасс.

Глава МИД России Сергей Лавров встретился в Москве с главой внешнеполитического ведомства Таиланда Доном Праматвинаем.

Глава МИД России Сергей Лавров встретился в Москве с главой внешнеполитического ведомства Таиланда Доном Праматвинаем.

Специалист службы безопасности с собакой проверяет венки перед посещением президентом Израиля Мемориала жертва холокоста в Берлине.

Специалист службы безопасности с собакой проверяет венки перед посещением президентом Израиля Мемориала жертва холокоста в Берлине.

Президент России Владимир Путин оценил готовность войск Дальневосточного военного округа на учениях "Восток 2022".

Президент России Владимир Путин оценил готовность войск Дальневосточного военного округа на учениях "Восток 2022".

Последствия морского тайфуна на восточном побережье Республики Корея.

Последствия морского тайфуна на восточном побережье Республики Корея.

Десятки человек стали жертвами сильного землетрясения в китайской провинции Сычуань.

Десятки человек стали жертвами сильного землетрясения в китайской провинции Сычуань.

Актриса, режиссер Оливия Уайльд на красной дорожке Венецианского кинофестиваля.

Актриса, режиссер Оливия Уайльд на красной дорожке Венецианского кинофестиваля.