Картинки дня: 7 сентября 2022 года, среда

Участники уличного протеста против скачка цен на топливо в Индонезии.
Актриса Пенелопа Круз на красной дорожке Венецианского кинофестиваля.
Королева Великобритании Елизавета II приняла у себя нового премьер-министра Лиз Трасс.
Глава МИД России Сергей Лавров встретился в Москве с главой внешнеполитического ведомства Таиланда Доном Праматвинаем.
Специалист службы безопасности с собакой проверяет венки перед посещением президентом Израиля Мемориала жертва холокоста в Берлине.
Президент России Владимир Путин оценил готовность войск Дальневосточного военного округа на учениях "Восток 2022".
Последствия морского тайфуна на восточном побережье Республики Корея.
Десятки человек стали жертвами сильного землетрясения в китайской провинции Сычуань.
Актриса, режиссер Оливия Уайльд на красной дорожке Венецианского кинофестиваля.