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8 сентября 2022 3:20

Картинки дня: 8 сентября 2022 года, четверг

REUTERS
REUTERS
Бойцы ДНР ведут обстрел позиций противника из гаубицы "Гиацинт Б" в районе Авдеевки.

Бойцы ДНР ведут обстрел позиций противника из гаубицы "Гиацинт Б" в районе Авдеевки.

Ученые обеспокоены случаями смертей у птиц из-за птичьего гриппа на севере Франции.

Ученые обеспокоены случаями смертей у птиц из-за птичьего гриппа на севере Франции.

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании ВЭФ.

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании ВЭФ.

Лиз Трасс провела первый рабочий день в кресле премьер-министра Великобритании.

Лиз Трасс провела первый рабочий день в кресле премьер-министра Великобритании.

Авиация борется с очагами лесного пожара на севере Калифорнии, США.

Авиация борется с очагами лесного пожара на севере Калифорнии, США.

Папа римский Франциск I прикрывает лицо во время аудиенции.

Папа римский Франциск I прикрывает лицо во время аудиенции.

Болельщики в Париже во время матча Лиги чемпионов УЕФА "ПСЖ" - "Ювентус".

Болельщики в Париже во время матча Лиги чемпионов УЕФА "ПСЖ" - "Ювентус".

Актриса Тильда Суинтон на красной дорожке Венецианского кинофестиваля.

Актриса Тильда Суинтон на красной дорожке Венецианского кинофестиваля.