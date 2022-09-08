Картинки дня: 8 сентября 2022 года, четверг

Бойцы ДНР ведут обстрел позиций противника из гаубицы "Гиацинт Б" в районе Авдеевки.
Ученые обеспокоены случаями смертей у птиц из-за птичьего гриппа на севере Франции.
Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании ВЭФ.
Лиз Трасс провела первый рабочий день в кресле премьер-министра Великобритании.
Авиация борется с очагами лесного пожара на севере Калифорнии, США.
Папа римский Франциск I прикрывает лицо во время аудиенции.
Болельщики в Париже во время матча Лиги чемпионов УЕФА "ПСЖ" - "Ювентус".
Актриса Тильда Суинтон на красной дорожке Венецианского кинофестиваля.