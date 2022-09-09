Картинки дня: 9 сентября 2022 года, пятница

Китайские спасатели помогают жителям горной деревни, пострадавшей от оползня в провинции Сычуань.
Объявление о кончине королевы Великобритании Елизаветы II на ограждении Букингемского дворца.
Госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Киев, где президент Зеленский вручил ему орден Ярослава Мудрого.
Двойная радуга в парке у Букингемского дворца в Лондоне.
Бывший помощник президента США Дональда Трампа Стив Беннон сдался властям.
Американка Лорен Николс не может полностью восстановиться от последствий ковида с марта 2020 года. На фото девушка лежит у стены, пытаясь обеспечить прилив крови к голове из-за легкого головокружения.
Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски забил три гола в ворота «Виктории Пльзень». Футболист стал первым в истории, кому удалось сделать хет-трики в Лиги Чемпионов за три разных клуба ("Боруссию", "Баварию" и "Барселону").
Постоянный представитель Российской Федерации в ООН Василий Небензя во время заседания Совета безопасности.
На красной дорожке Венецианского кинофестиваля один из гостей мероприятия сделал предложение своей возлюбленной.