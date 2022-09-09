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9 сентября 2022 5:05

Картинки дня: 9 сентября 2022 года, пятница

REUTERS
REUTERS
Китайские спасатели помогают жителям горной деревни, пострадавшей от оползня в провинции Сычуань.

Китайские спасатели помогают жителям горной деревни, пострадавшей от оползня в провинции Сычуань.

Объявление о кончине королевы Великобритании Елизаветы II на ограждении Букингемского дворца.

Объявление о кончине королевы Великобритании Елизаветы II на ограждении Букингемского дворца.

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Киев, где президент Зеленский вручил ему орден Ярослава Мудрого.

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Киев, где президент Зеленский вручил ему орден Ярослава Мудрого.

Двойная радуга в парке у Букингемского дворца в Лондоне.

Двойная радуга в парке у Букингемского дворца в Лондоне.

Бывший помощник президента США Дональда Трампа Стив Беннон сдался властям.

Бывший помощник президента США Дональда Трампа Стив Беннон сдался властям.

Американка Лорен Николс не может полностью восстановиться от последствий ковида с марта 2020 года. На фото девушка лежит у стены, пытаясь обеспечить прилив крови к голове из-за легкого головокружения.

Американка Лорен Николс не может полностью восстановиться от последствий ковида с марта 2020 года. На фото девушка лежит у стены, пытаясь обеспечить прилив крови к голове из-за легкого головокружения.

Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски забил три гола в ворота «Виктории Пльзень». Футболист стал первым в истории, кому удалось сделать хет-трики в Лиги Чемпионов за три разных клуба ("Боруссию", "Баварию" и "Барселону").

Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски забил три гола в ворота «Виктории Пльзень». Футболист стал первым в истории, кому удалось сделать хет-трики в Лиги Чемпионов за три разных клуба ("Боруссию", "Баварию" и "Барселону").

Постоянный представитель Российской Федерации в ООН Василий Небензя во время заседания Совета безопасности.

Постоянный представитель Российской Федерации в ООН Василий Небензя во время заседания Совета безопасности.

На красной дорожке Венецианского кинофестиваля один из гостей мероприятия сделал предложение своей возлюбленной.

На красной дорожке Венецианского кинофестиваля один из гостей мероприятия сделал предложение своей возлюбленной.