Картинки дня: 9 сентября 2022 года, пятница

Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски забил три гола в ворота «Виктории Пльзень». Футболист стал первым в истории, кому удалось сделать хет-трики в Лиги Чемпионов за три разных клуба ("Боруссию", "Баварию" и "Барселону").