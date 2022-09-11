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11 сентября 2022 6:24

Картинки дня: 11 сентября 2022 года, воскресенье

REUTERS
REUTERS
На турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 279 в Лас-Вегасе уроженец Чечни Хамзат Чимаев, представляющий Швецию, одержал победу над американцем Кевином Холландом

На турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 279 в Лас-Вегасе уроженец Чечни Хамзат Чимаев, представляющий Швецию, одержал победу над американцем Кевином Холландом

Праздничный салют в честь 875-летия Москвы

Праздничный салют в честь 875-летия Москвы

Принц Уильям, Кейт Миддлтон, принц Гарри и Меган Маркл возложили цветы у Виндзорского замка в память о королеве Елизавете II

Принц Уильям, Кейт Миддлтон, принц Гарри и Меган Маркл возложили цветы у Виндзорского замка в память о королеве Елизавете II

Шестой последний работавший энергоблок Запорожской атомной электростанции был остановлен в ночь на воскресенье

Шестой последний работавший энергоблок Запорожской атомной электростанции был остановлен в ночь на воскресенье

В Канаде выросла площадь лесных пожаров

В Канаде выросла площадь лесных пожаров

Владимир Путин посетил открытие международного центра самбо и бокса в Москве

Владимир Путин посетил открытие международного центра самбо и бокса в Москве

Режиссер Лора Пойтрас получила "Золотого льва" за фильм "Вся красота и кровопролитие", на церемонии закрытия 79-го Венецианского кинофестиваля

Режиссер Лора Пойтрас получила "Золотого льва" за фильм "Вся красота и кровопролитие", на церемонии закрытия 79-го Венецианского кинофестиваля

На Нееделе моды в Нью-Йорке прошел "Мужской день"

На Нееделе моды в Нью-Йорке прошел "Мужской день"

Празднование 74-й годовщины образования КНДР продолжается в Пхеньяне

Празднование 74-й годовщины образования КНДР продолжается в Пхеньяне