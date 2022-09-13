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13 сентября 2022 7:25

Картинки дня: 13 сентября 2022 года, вторник

REUTERS
REUTERS
Государственный балетный ансамбль "Берлинер" исполнил программу "Из Берлина с любовью" на борту баржи

Государственный балетный ансамбль "Берлинер" исполнил программу "Из Берлина с любовью" на борту баржи

Папа Римский Франциск отправился с апостольским визитом в Казахстан

Папа Римский Франциск отправился с апостольским визитом в Казахстан

Король Великобритании Карл III посетил заседание парламента Шотландии в Эдинбурге

Король Великобритании Карл III посетил заседание парламента Шотландии в Эдинбурге

В Найроби, где должна состояться инаугурация президента Кении Уильяма Руто, произошла давка

В Найроби, где должна состояться инаугурация президента Кении Уильяма Руто, произошла давка

74-я церемония вручения телевизионной премии "Эмми" состоялась в Лос-Анджелесе

74-я церемония вручения телевизионной премии "Эмми" состоялась в Лос-Анджелесе

Закат над Ванкувером

Закат над Ванкувером

На Неделе моды в Нью-Йорке состоялся показ Carolina Herrera

На Неделе моды в Нью-Йорке состоялся показ Carolina Herrera

Праздник тыкв проходит в Швейцарии

Праздник тыкв проходит в Швейцарии

Природный пожар в провинции Британская Колумбия в Канаде

Природный пожар в провинции Британская Колумбия в Канаде