Картинки дня: 13 сентября 2022 года, вторник

Государственный балетный ансамбль "Берлинер" исполнил программу "Из Берлина с любовью" на борту баржи
Папа Римский Франциск отправился с апостольским визитом в Казахстан
Король Великобритании Карл III посетил заседание парламента Шотландии в Эдинбурге
В Найроби, где должна состояться инаугурация президента Кении Уильяма Руто, произошла давка
74-я церемония вручения телевизионной премии "Эмми" состоялась в Лос-Анджелесе
Закат над Ванкувером
На Неделе моды в Нью-Йорке состоялся показ Carolina Herrera
Праздник тыкв проходит в Швейцарии
Природный пожар в провинции Британская Колумбия в Канаде