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14 сентября 2022 4:36

Картинки дня: 14 сентября 2022 года, среда

REUTERS
REUTERS
Жаркая погода вызвала очередную волну лесных пожаров в Калифорнии. Несколько крупных очагов до сих пор не удалось локализовать

Жаркая погода вызвала очередную волну лесных пожаров в Калифорнии. Несколько крупных очагов до сих пор не удалось локализовать

Китайские рыболовние суда укрылись в бухте в ожидании тайфуна

Китайские рыболовние суда укрылись в бухте в ожидании тайфуна

Премьера фильма "Блондинка" состоялась в Лос-Анджелесе

Премьера фильма "Блондинка" состоялась в Лос-Анджелесе

Похоронный кортеж с телом королевы Елизаветы II прибыл в Лондон

Похоронный кортеж с телом королевы Елизаветы II прибыл в Лондон

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Бавария» принимала «Барселону». Игра завершилась победой хозяев со счётом 2:0

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Бавария» принимала «Барселону». Игра завершилась победой хозяев со счётом 2:0

Продолжается визит Папы Римского Франциска в Казахстан

Продолжается визит Папы Римского Франциска в Казахстан

Церемония инаугурации избранного президента Кении Уильяма Руто в Найроби

Церемония инаугурации избранного президента Кении Уильяма Руто в Найроби

ТЭЦ-5 в Харькове после удара российских ВКС

ТЭЦ-5 в Харькове после удара российских ВКС

Закат над Палестиной

Закат над Палестиной