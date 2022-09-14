Картинки дня: 14 сентября 2022 года, среда

Жаркая погода вызвала очередную волну лесных пожаров в Калифорнии. Несколько крупных очагов до сих пор не удалось локализовать
Китайские рыболовние суда укрылись в бухте в ожидании тайфуна
Премьера фильма "Блондинка" состоялась в Лос-Анджелесе
Похоронный кортеж с телом королевы Елизаветы II прибыл в Лондон
В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Бавария» принимала «Барселону». Игра завершилась победой хозяев со счётом 2:0
Продолжается визит Папы Римского Франциска в Казахстан
Церемония инаугурации избранного президента Кении Уильяма Руто в Найроби
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