Картинки дня: 16 сентября 2022 года, пятница

Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Madrid начала свою работу в Мадриде
Ежегодная выставка игровой индустрии Tokyo Game Show 2022 открылась в Японии
Принц Уэльский Уильям и принцесса Кэтрин почтили память королевы Елизаветы II в поместье Сандрингем
Продолжается визит Папы Римского Франциска в Казахстан
Старт продаж iPhone 14 в магазине Apple store в Пекине
Президент Владимир Путин и лидеры стран ШОС посадили деревья после первого дня саммита в Самарканде
Eжeгοднο 16 ceнтябpя Meкcикa οтмeчaeт глaвный нaциοнaльный пpaздник — Дeнь нeзaвиcимοcти
Не менее 9 человек погибли и 20 получили ранения в давке на концерте в День независимости Гватемалы
В США железнодорожники угрожают объявить забастовку