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16 сентября 2022 4:42

Картинки дня: 16 сентября 2022 года, пятница

REUTERS
REUTERS
Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Madrid начала свою работу в Мадриде

Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Madrid начала свою работу в Мадриде

Ежегодная выставка игровой индустрии Tokyo Game Show 2022 открылась в Японии

Ежегодная выставка игровой индустрии Tokyo Game Show 2022 открылась в Японии

Принц Уэльский Уильям и принцесса Кэтрин почтили память королевы Елизаветы II в поместье Сандрингем

Принц Уэльский Уильям и принцесса Кэтрин почтили память королевы Елизаветы II в поместье Сандрингем

Продолжается визит Папы Римского Франциска в Казахстан

Продолжается визит Папы Римского Франциска в Казахстан

Старт продаж iPhone 14 в магазине Apple store в Пекине

Старт продаж iPhone 14 в магазине Apple store в Пекине

Президент Владимир Путин и лидеры стран ШОС посадили деревья после первого дня саммита в Самарканде

Президент Владимир Путин и лидеры стран ШОС посадили деревья после первого дня саммита в Самарканде

Eжeгοднο 16 ceнтябpя Meкcикa οтмeчaeт глaвный нaциοнaльный пpaздник — Дeнь нeзaвиcимοcти

Eжeгοднο 16 ceнтябpя Meкcикa οтмeчaeт глaвный нaциοнaльный пpaздник — Дeнь нeзaвиcимοcти

Не менее 9 человек погибли и 20 получили ранения в давке на концерте в День независимости Гватемалы

Не менее 9 человек погибли и 20 получили ранения в давке на концерте в День независимости Гватемалы

В США железнодорожники угрожают объявить забастовку

В США железнодорожники угрожают объявить забастовку