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17 сентября 2022 4:24

Картинки дня: 17 сентября 2022 года, суббота

REUTERS
REUTERS
Северное сияние над Швецией

Северное сияние над Швецией

Гроза над Барселоной

Гроза над Барселоной

Береговой ракетный комплекс "Бастион" Тихоокеанского флота в ходе комплексной арктической экспедиции "Умка-2022" провел в условиях высоких широт пуски крылатых ракет по морской цели

Береговой ракетный комплекс "Бастион" Тихоокеанского флота в ходе комплексной арктической экспедиции "Умка-2022" провел в условиях высоких широт пуски крылатых ракет по морской цели

Из-за наводнения на восточном побережье Италии введен режим чрезвычайного положения

Из-за наводнения на восточном побережье Италии введен режим чрезвычайного положения

Неделя моды продолжает свою работу в Испании

Неделя моды продолжает свою работу в Испании

В Мексике прошел воздушный парад по случаю Дня Независимости

В Мексике прошел воздушный парад по случаю Дня Независимости

Принц и принцесса Уэльские посетили Учебный центр армии Пирбрайт для встречи с военными, которые примут участие в похоронах Елизаветы II

Принц и принцесса Уэльские посетили Учебный центр армии Пирбрайт для встречи с военными, которые примут участие в похоронах Елизаветы II

Очередь к гробу Елизаветы II. По оценкам властей, желающие почтить память ушедшего монарха могут провести в ожидании до 24 часов

Очередь к гробу Елизаветы II. По оценкам властей, желающие почтить память ушедшего монарха могут провести в ожидании до 24 часов

Президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества

Президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества