Картинки дня: 17 сентября 2022 года, суббота

Северное сияние над Швецией
Гроза над Барселоной
Береговой ракетный комплекс "Бастион" Тихоокеанского флота в ходе комплексной арктической экспедиции "Умка-2022" провел в условиях высоких широт пуски крылатых ракет по морской цели
Из-за наводнения на восточном побережье Италии введен режим чрезвычайного положения
Неделя моды продолжает свою работу в Испании
В Мексике прошел воздушный парад по случаю Дня Независимости
Принц и принцесса Уэльские посетили Учебный центр армии Пирбрайт для встречи с военными, которые примут участие в похоронах Елизаветы II
Очередь к гробу Елизаветы II. По оценкам властей, желающие почтить память ушедшего монарха могут провести в ожидании до 24 часов
Президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества