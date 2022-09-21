Картинки дня: 18 сентября 2022 года, воскресенье

Альпинист Ален Робер - французский «Человек-паук» - поднимается на небоскреб TotalEnergies в Ла-Дефанс недалеко от Парижа
Финал чемпионата мира по танго в Буэнос-Айресе, Аргентина
Очередь из желающих проститься с королевой Елизаветой II в Вестминстерском дворце в Лондоне
Строительство пирамиды весом 7500 кг из пластиковых бутылок, собранных рыбаками и волонтерами на реке Нил в Гизе, Египет
«Барселона» разгромила «Эльче» 3:0 в 6-м туре чемпионата Испании по футболу. А вот гол Педри (на фото) был отменен
Владельцы лодок закрепляют их в мангровых зарослях из-за приближающегося к Кабо Рохо, Пуэрто-Рико тропического шторма Фиона
Авария во время Гран-при Арагона MotoGP на трассе в Альканаисе, Испания
Фреска в Лондоне, посвященная скончавшейся британской королеве Елизавете II
Жители Гаити запасаются питьевой водой - страна испытывает ее недостаток после недельных акций протеста из-за двукратного роста цен на бензин