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18 сентября 2022 12:17

Картинки дня: 18 сентября 2022 года, воскресенье

REUTERS
REUTERS
Альпинист Ален Робер - французский «Человек-паук» - поднимается на небоскреб TotalEnergies в Ла-Дефанс недалеко от Парижа

Альпинист Ален Робер - французский «Человек-паук» - поднимается на небоскреб TotalEnergies в Ла-Дефанс недалеко от Парижа

Финал чемпионата мира по танго в Буэнос-Айресе, Аргентина

Финал чемпионата мира по танго в Буэнос-Айресе, Аргентина

Очередь из желающих проститься с королевой Елизаветой II в Вестминстерском дворце в Лондоне

Очередь из желающих проститься с королевой Елизаветой II в Вестминстерском дворце в Лондоне

Строительство пирамиды весом 7500 кг из пластиковых бутылок, собранных рыбаками и волонтерами на реке Нил в Гизе, Египет

Строительство пирамиды весом 7500 кг из пластиковых бутылок, собранных рыбаками и волонтерами на реке Нил в Гизе, Египет

«Барселона» разгромила «Эльче» 3:0 в 6-м туре чемпионата Испании по футболу. А вот гол Педри (на фото) был отменен

«Барселона» разгромила «Эльче» 3:0 в 6-м туре чемпионата Испании по футболу. А вот гол Педри (на фото) был отменен

Владельцы лодок закрепляют их в мангровых зарослях из-за приближающегося к Кабо Рохо, Пуэрто-Рико тропического шторма Фиона

Владельцы лодок закрепляют их в мангровых зарослях из-за приближающегося к Кабо Рохо, Пуэрто-Рико тропического шторма Фиона

Авария во время Гран-при Арагона MotoGP на трассе в Альканаисе, Испания

Авария во время Гран-при Арагона MotoGP на трассе в Альканаисе, Испания

Фреска в Лондоне, посвященная скончавшейся британской королеве Елизавете II

Фреска в Лондоне, посвященная скончавшейся британской королеве Елизавете II

Жители Гаити запасаются питьевой водой - страна испытывает ее недостаток после недельных акций протеста из-за двукратного роста цен на бензин

Жители Гаити запасаются питьевой водой - страна испытывает ее недостаток после недельных акций протеста из-за двукратного роста цен на бензин