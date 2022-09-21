Картинки дня: 19 сентября 2022 года, понедельник

Не менее 55 человек пострадали и один погиб из-за последствий тайфуна "Нанмадол" в Японии
Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week продолжается в Мадриде
Испанские баскетболисты в четвертый раз стали победителями чемпионата Европы
Вывоз ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-22" на космодроме Байконур
В Ростове-на-Дону заработали мобильные комплексы отбора на военную службу по контракту
187-й фестиваль пива Октоберфест открылся в Мюнхене
На Тайване произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла
Похороны королевы Великобритании Елизаветы II проходят сегодня в Лондоне
Украинские военные захватили студентов из Шри-Ланки в Купянске