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21 сентября 2022 4:58

Картинки дня: 21 сентября 2022 года, среда

REUTERS
REUTERS
Военные учения с боевой стрельбой проходят в южнокорейском Пхочхоне

Военные учения с боевой стрельбой проходят в южнокорейском Пхочхоне

73-й международный астронавтический конгресс IAC 2022 начал свою работу в Париже

73-й международный астронавтический конгресс IAC 2022 начал свою работу в Париже

Международная выставка коммерческого автотранспорта IAA TRANSPORTATION 2022 открылась в Ганновере

Международная выставка коммерческого автотранспорта IAA TRANSPORTATION 2022 открылась в Ганновере

14 мертвых кашалотов обнаружены на побережье острова Кинг в Австралии

14 мертвых кашалотов обнаружены на побережье острова Кинг в Австралии

Фестиваль пива "Октоберфест" продолжается в Германии

Фестиваль пива "Октоберфест" продолжается в Германии

Столкновения палестинцев с палестинскими силами безопасности произошли после рейда в городе Наблус

Столкновения палестинцев с палестинскими силами безопасности произошли после рейда в городе Наблус

Президент России Владимир Путин принял верительные грамоты у послов иностранных государств

Президент России Владимир Путин принял верительные грамоты у послов иностранных государств

Последствия тропического шторма в японской префектуре Миядзаки

Последствия тропического шторма в японской префектуре Миядзаки

Ракета с пилотируемым кораблем "Союз МС-22" на стартовом столе на Байконуре

Ракета с пилотируемым кораблем "Союз МС-22" на стартовом столе на Байконуре