Картинки дня: 21 сентября 2022 года, среда

Военные учения с боевой стрельбой проходят в южнокорейском Пхочхоне
73-й международный астронавтический конгресс IAC 2022 начал свою работу в Париже
Международная выставка коммерческого автотранспорта IAA TRANSPORTATION 2022 открылась в Ганновере
14 мертвых кашалотов обнаружены на побережье острова Кинг в Австралии
Фестиваль пива "Октоберфест" продолжается в Германии
Столкновения палестинцев с палестинскими силами безопасности произошли после рейда в городе Наблус
Президент России Владимир Путин принял верительные грамоты у послов иностранных государств
Последствия тропического шторма в японской префектуре Миядзаки
Ракета с пилотируемым кораблем "Союз МС-22" на стартовом столе на Байконуре