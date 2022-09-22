Картинки дня: 22 сентября 2022 года, четверг

На Байконуре прошел запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-22"
Поля подсолнухов в Южной Корее
Неделя высокой моды начала свою работу в Милане
Вечерний Франкфурт
Владимир Путин выступил на концерте в честь празднования 1160-летия зарождения российской государственности на Софийской набережной в Великом Новгороде
В Индию были привезены восемь гепардов из Намибии в рамках проекта по возрождению этого вида в стране
Режиссер Дэвид Кроненберг удостоен премии "Доностия" за вклад в кинематограф на 70-м международном икнофестивале в Сан-Себастьяне
Протесты вспыхнули в Иране после смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов
Граффити в поддержку российских военнослужащих на стене дома в Москве