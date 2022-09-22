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22 сентября 2022 5:55

Картинки дня: 22 сентября 2022 года, четверг

REUTERS
REUTERS
На Байконуре прошел запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-22"

На Байконуре прошел запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-22"

Поля подсолнухов в Южной Корее

Поля подсолнухов в Южной Корее

Неделя высокой моды начала свою работу в Милане

Неделя высокой моды начала свою работу в Милане

Вечерний Франкфурт

Вечерний Франкфурт

Владимир Путин выступил на концерте в честь празднования 1160-летия зарождения российской государственности на Софийской набережной в Великом Новгороде

Владимир Путин выступил на концерте в честь празднования 1160-летия зарождения российской государственности на Софийской набережной в Великом Новгороде

В Индию были привезены восемь гепардов из Намибии в рамках проекта по возрождению этого вида в стране

В Индию были привезены восемь гепардов из Намибии в рамках проекта по возрождению этого вида в стране

Режиссер Дэвид Кроненберг удостоен премии "Доностия" за вклад в кинематограф на 70-м международном икнофестивале в Сан-Себастьяне

Режиссер Дэвид Кроненберг удостоен премии "Доностия" за вклад в кинематограф на 70-м международном икнофестивале в Сан-Себастьяне

Протесты вспыхнули в Иране после смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов

Протесты вспыхнули в Иране после смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов

Граффити в поддержку российских военнослужащих на стене дома в Москве

Граффити в поддержку российских военнослужащих на стене дома в Москве