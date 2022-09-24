Картинки дня: 24 сентября 2022 года, суббота

Пэрис Хилтон закрыла показ Versace на Неделе моды в Милане
Сезон муссонных дождей пришел в Индию
Акция движения в защиту климата "Пятницы ради будущего" прошла в Джакарте
Начались голосования на референдумах по вхождению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России
Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару готовится к новым выборам
Вероника Кудерметова вышла в полуфинал теннисного турнира в Токио
Последствия тропического шторма в японской префектуре Миядзаки
В России началась ограниченная мобилизация
Продолжаются массовые протесты в Иране после смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов