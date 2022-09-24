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24 сентября 2022 5:00

Картинки дня: 24 сентября 2022 года, суббота

REUTERS
REUTERS
Пэрис Хилтон закрыла показ Versace на Неделе моды в Милане

Пэрис Хилтон закрыла показ Versace на Неделе моды в Милане

Сезон муссонных дождей пришел в Индию

Сезон муссонных дождей пришел в Индию

Акция движения в защиту климата "Пятницы ради будущего" прошла в Джакарте

Акция движения в защиту климата "Пятницы ради будущего" прошла в Джакарте

Начались голосования на референдумах по вхождению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России

Начались голосования на референдумах по вхождению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России

Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару готовится к новым выборам

Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару готовится к новым выборам

Вероника Кудерметова вышла в полуфинал теннисного турнира в Токио

Вероника Кудерметова вышла в полуфинал теннисного турнира в Токио

Последствия тропического шторма в японской префектуре Миядзаки

Последствия тропического шторма в японской префектуре Миядзаки

В России началась ограниченная мобилизация

В России началась ограниченная мобилизация

Продолжаются массовые протесты в Иране после смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов

Продолжаются массовые протесты в Иране после смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов