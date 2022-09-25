Картинки дня: 25 сентября 2022 года, воскресенье

Российская теннисистка Людмила Самсонова стала победительницей турнира Pan Pacific Open в Токио
Продолжается восстановление, разрушенного Мариуполя
Британский певец Элтон Джон дал концерт на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
В Берлине состоялся международный марафон
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони принял участие в парламентских выборах
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Показ коллекции Dolce & Gabbana сезона весна-лето 2023 на Неделе моды в Милане
Акция против изменения климата прошла в южноафриканской Претории
Продолжаются референдумы по вхождению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России