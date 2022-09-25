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25 сентября 2022 10:29

Картинки дня: 25 сентября 2022 года, воскресенье

REUTERS
REUTERS
Российская теннисистка Людмила Самсонова стала победительницей турнира Pan Pacific Open в Токио

Российская теннисистка Людмила Самсонова стала победительницей турнира Pan Pacific Open в Токио

Продолжается восстановление, разрушенного Мариуполя

Продолжается восстановление, разрушенного Мариуполя

Британский певец Элтон Джон дал концерт на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне

Британский певец Элтон Джон дал концерт на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне

В Берлине состоялся международный марафон

В Берлине состоялся международный марафон

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони принял участие в парламентских выборах

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони принял участие в парламентских выборах

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Показ коллекции Dolce & Gabbana сезона весна-лето 2023 на Неделе моды в Милане

Показ коллекции Dolce & Gabbana сезона весна-лето 2023 на Неделе моды в Милане

Акция против изменения климата прошла в южноафриканской Претории

Акция против изменения климата прошла в южноафриканской Претории

Продолжаются референдумы по вхождению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России

Продолжаются референдумы по вхождению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России