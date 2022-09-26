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26 сентября 2022 4:50

Картинки дня: 26 сентября 2022 года, понедельник

REUTERS
REUTERS
Группа Metallica выступила в Нью-Йорке на Global Citizen Festival

Группа Metallica выступила в Нью-Йорке на Global Citizen Festival

Украинцы заготавливают дрова к предстоящей зиме

Украинцы заготавливают дрова к предстоящей зиме

Американец Флойд Мейвезер одержал победу в выставочном поединке против японского бойца ММА Микуру Асакуры

Американец Флойд Мейвезер одержал победу в выставочном поединке против японского бойца ММА Микуру Асакуры

Продолжаются референдумы по вхождению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России

Продолжаются референдумы по вхождению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России

Неделя моды продолжается в Милане

Неделя моды продолжается в Милане

Гонконг с 26 сентября отменяет въездной карантин по коронавирусу COVID–19

Гонконг с 26 сентября отменяет въездной карантин по коронавирусу COVID–19

Паломники-хасиды прибыли в Умань, чтобы посетить могилу рабби Нахмана из Брацлава в праздник Рош ха-Шана

Паломники-хасиды прибыли в Умань, чтобы посетить могилу рабби Нахмана из Брацлава в праздник Рош ха-Шана

Не менее пяти человек погибли в результате супертайфуна "Нору" на Филиппинах

Не менее пяти человек погибли в результате супертайфуна "Нору" на Филиппинах

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони избран в Сенат

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони избран в Сенат