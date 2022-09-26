Картинки дня: 26 сентября 2022 года, понедельник

Группа Metallica выступила в Нью-Йорке на Global Citizen Festival
Украинцы заготавливают дрова к предстоящей зиме
Американец Флойд Мейвезер одержал победу в выставочном поединке против японского бойца ММА Микуру Асакуры
Продолжаются референдумы по вхождению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России
Неделя моды продолжается в Милане
Гонконг с 26 сентября отменяет въездной карантин по коронавирусу COVID–19
Паломники-хасиды прибыли в Умань, чтобы посетить могилу рабби Нахмана из Брацлава в праздник Рош ха-Шана
Не менее пяти человек погибли в результате супертайфуна "Нору" на Филиппинах
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони избран в Сенат