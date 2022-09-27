Картинки дня: 27 сентября 2022 года, вторник

В России продолжается частичная мобилизация
Тропический шторм "Гермина" обрушился на Канарские острова
Колумбия и Венесуэла вновь открыли границу спустя семь лет
Сегодня последний день референдумов по вхождению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России
Уборка оставленных в память о королеве Елизавете II цветов в лондонском Грин-парке
Антиправительственная акция отставных военных в Бейруте с требованием увеличения пенсий
Неделя моды стартовала в Париже
Государственные похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Токио
Встреча президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко состоялась в Сочи