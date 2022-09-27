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27 сентября 2022 4:46

Картинки дня: 27 сентября 2022 года, вторник

REUTERS
REUTERS
В России продолжается частичная мобилизация

В России продолжается частичная мобилизация

Тропический шторм "Гермина" обрушился на Канарские острова

Тропический шторм "Гермина" обрушился на Канарские острова

Колумбия и Венесуэла вновь открыли границу спустя семь лет

Колумбия и Венесуэла вновь открыли границу спустя семь лет

Сегодня последний день референдумов по вхождению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России

Сегодня последний день референдумов по вхождению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России

Уборка оставленных в память о королеве Елизавете II цветов в лондонском Грин-парке

Уборка оставленных в память о королеве Елизавете II цветов в лондонском Грин-парке

Антиправительственная акция отставных военных в Бейруте с требованием увеличения пенсий

Антиправительственная акция отставных военных в Бейруте с требованием увеличения пенсий

Неделя моды стартовала в Париже

Неделя моды стартовала в Париже

Государственные похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Токио

Государственные похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Токио

Встреча президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко состоялась в Сочи

Встреча президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко состоялась в Сочи