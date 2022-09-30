Картинки дня: 30 сентября 2022 года, пятница

В Германии продолжается фестиваль пива "Октоберфест"
В Британии начеканили первые монеты с изображением короля Карла III
День памяти павших национальных героев отмечают в Китае
Военные учения НАТО "Серебряная стрела – 2022" начались в Латвии
Последствия урагана "Иэн" в штате Флорида
Финскую границу закрыли для туристов из России
В Москве проходит подготовка к митингу-концерту по итогам референдумов
Вице-президент США Камала Харрис посетила демилитаризованную зону на границе Южной Кореи с КНДР
Спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз МС-21" приземлился в Казахстане