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30 сентября 2022 5:02

Картинки дня: 30 сентября 2022 года, пятница

REUTERS
REUTERS
В Германии продолжается фестиваль пива "Октоберфест"

В Германии продолжается фестиваль пива "Октоберфест"

В Британии начеканили первые монеты с изображением короля Карла III

В Британии начеканили первые монеты с изображением короля Карла III

День памяти павших национальных героев отмечают в Китае

День памяти павших национальных героев отмечают в Китае

Военные учения НАТО "Серебряная стрела – 2022" начались в Латвии

Военные учения НАТО "Серебряная стрела – 2022" начались в Латвии

Последствия урагана "Иэн" в штате Флорида

Последствия урагана "Иэн" в штате Флорида

Финскую границу закрыли для туристов из России

Финскую границу закрыли для туристов из России

В Москве проходит подготовка к митингу-концерту по итогам референдумов

В Москве проходит подготовка к митингу-концерту по итогам референдумов

Вице-президент США Камала Харрис посетила демилитаризованную зону на границе Южной Кореи с КНДР

Вице-президент США Камала Харрис посетила демилитаризованную зону на границе Южной Кореи с КНДР

Спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз МС-21" приземлился в Казахстане

Спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз МС-21" приземлился в Казахстане