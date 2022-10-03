Картинки дня: 3 октября 2022 года, понедельник

В Киеве прошел митинг родственников военнопленных, добивающихся ускорения процесса возвращения родных домой.
Полицейские окружили пожилого участника протеста экологов в Лондоне.
Акция в поддержку иранских женщин в Стамбуле.
В Бразилии прошли всеобщие выборы, по итогам которых определятся новые президент и вице-президент страны, состав парламента , губернаторы, вице-губернаторы и депутаты законодательных органов штатов.
Мария Капути стала первой в истории женщиной-арбитром в итальянской Серии А.
Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд забил три гола в матче против "Манчестер Юнайтед". Норвежской звезде футбола удалось сделать хет-трик в трех домашних матчах его клуба подряд.
Военные во главе с самопровозглашённым лидером страны Ибрагимом Траоре захватили власть в Буркина-Фасо.
Следы боев у православного храма в Святогорске, Донбасс.
Проводы мобилизованного в Гатчине, Ленинградская область.