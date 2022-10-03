Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
3 октября 2022 2:28

Картинки дня: 3 октября 2022 года, понедельник

REUTERS
REUTERS
В Киеве прошел митинг родственников военнопленных, добивающихся ускорения процесса возвращения родных домой.

В Киеве прошел митинг родственников военнопленных, добивающихся ускорения процесса возвращения родных домой.

Полицейские окружили пожилого участника протеста экологов в Лондоне.

Полицейские окружили пожилого участника протеста экологов в Лондоне.

Акция в поддержку иранских женщин в Стамбуле.

Акция в поддержку иранских женщин в Стамбуле.

В Бразилии прошли всеобщие выборы, по итогам которых определятся новые президент и вице-президент страны, состав парламента , губернаторы, вице-губернаторы и депутаты законодательных органов штатов.

В Бразилии прошли всеобщие выборы, по итогам которых определятся новые президент и вице-президент страны, состав парламента , губернаторы, вице-губернаторы и депутаты законодательных органов штатов.

Мария Капути стала первой в истории женщиной-арбитром в итальянской Серии А.

Мария Капути стала первой в истории женщиной-арбитром в итальянской Серии А.

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд забил три гола в матче против "Манчестер Юнайтед". Норвежской звезде футбола удалось сделать хет-трик в трех домашних матчах его клуба подряд.

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд забил три гола в матче против "Манчестер Юнайтед". Норвежской звезде футбола удалось сделать хет-трик в трех домашних матчах его клуба подряд.

Военные во главе с самопровозглашённым лидером страны Ибрагимом Траоре захватили власть в Буркина-Фасо.

Военные во главе с самопровозглашённым лидером страны Ибрагимом Траоре захватили власть в Буркина-Фасо.

Следы боев у православного храма в Святогорске, Донбасс.

Следы боев у православного храма в Святогорске, Донбасс.

Проводы мобилизованного в Гатчине, Ленинградская область.

Проводы мобилизованного в Гатчине, Ленинградская область.