Картинки дня: 4 октября 2022 года, вторник

Фанаты футбола в Индонезии выходят на акции памяти десятков жертв давки на стадионе в Джакарте.
Госдума ратифицировала договоры о принятии в состав России в качестве новых субъектов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Король Великобритании Карл III принял участие в присвоении шотландскому Данфермлину статуса "город".
В Баварии завершился 187-й пивной фестиваль Октоберфест.
Иерусалим. Иудеи готовятся отметить один из главных религиозных праздников - Йом Кипур.
Автомобили гоночной серии НАСКАР проносятся по трассе в штате Алабама, США.
Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару уступил в первом туре президентских выборов.
Сгоревшая бронетехника на полях подсолнечника, Харьковская область.