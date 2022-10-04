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4 октября 2022 2:22

Картинки дня: 4 октября 2022 года, вторник

REUTERS
REUTERS
Фанаты футбола в Индонезии выходят на акции памяти десятков жертв давки на стадионе в Джакарте.

Фанаты футбола в Индонезии выходят на акции памяти десятков жертв давки на стадионе в Джакарте.

Госдума ратифицировала договоры о принятии в состав России в качестве новых субъектов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Госдума ратифицировала договоры о принятии в состав России в качестве новых субъектов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Король Великобритании Карл III принял участие в присвоении шотландскому Данфермлину статуса "город".

Король Великобритании Карл III принял участие в присвоении шотландскому Данфермлину статуса "город".

В Баварии завершился 187-й пивной фестиваль Октоберфест.

В Баварии завершился 187-й пивной фестиваль Октоберфест.

Иерусалим. Иудеи готовятся отметить один из главных религиозных праздников - Йом Кипур.

Иерусалим. Иудеи готовятся отметить один из главных религиозных праздников - Йом Кипур.

Автомобили гоночной серии НАСКАР проносятся по трассе в штате Алабама, США.

Автомобили гоночной серии НАСКАР проносятся по трассе в штате Алабама, США.

Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару уступил в первом туре президентских выборов.

Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару уступил в первом туре президентских выборов.

Сгоревшая бронетехника на полях подсолнечника, Харьковская область.

Сгоревшая бронетехника на полях подсолнечника, Харьковская область.