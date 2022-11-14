Картинки дня: 15 ноября 2022 года, вторник

Работник металлургического производства в Дюссельдорфе, Германия.
На спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН большинством голосов принята резолюция, признающая необходимость создания механизма по взиманию «репараций» с России в пользу Украины.
Российский теннисист Андрей Рублев в напряженном поединке обыграл соотечественника Даниила Медведева на Итоговом турнире ATP.
Протест молодых экоактивистов против использования ископаемого топлива в Лиссабоне.
Британцы наблюдают за проходом американского авианосца Gerald R Ford у берегов Госпорта.
Похороны жертв стамбульского теракта состоялись в Турции.
В Индонезии перед началом саммита G20 прошла встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина.
Поп-звезда на красной дорожке церемонии вручения наград MTV Europe Awards в Германии.