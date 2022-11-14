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15 ноября 2022 2:18

Картинки дня: 15 ноября 2022 года, вторник

REUTERS
REUTERS
Работник металлургического производства в Дюссельдорфе, Германия.

Работник металлургического производства в Дюссельдорфе, Германия.

На спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН большинством голосов принята резолюция, признающая необходимость создания механизма по взиманию «репараций» с России в пользу Украины.

На спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН большинством голосов принята резолюция, признающая необходимость создания механизма по взиманию «репараций» с России в пользу Украины.

Российский теннисист Андрей Рублев в напряженном поединке обыграл соотечественника Даниила Медведева на Итоговом турнире ATP.

Российский теннисист Андрей Рублев в напряженном поединке обыграл соотечественника Даниила Медведева на Итоговом турнире ATP.

Протест молодых экоактивистов против использования ископаемого топлива в Лиссабоне.

Протест молодых экоактивистов против использования ископаемого топлива в Лиссабоне.

Британцы наблюдают за проходом американского авианосца Gerald R Ford у берегов Госпорта.

Британцы наблюдают за проходом американского авианосца Gerald R Ford у берегов Госпорта.

Похороны жертв стамбульского теракта состоялись в Турции.

Похороны жертв стамбульского теракта состоялись в Турции.

В Индонезии перед началом саммита G20 прошла встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина.

В Индонезии перед началом саммита G20 прошла встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина.

Поп-звезда на красной дорожке церемонии вручения наград MTV Europe Awards в Германии.

Поп-звезда на красной дорожке церемонии вручения наград MTV Europe Awards в Германии.