Картинки дня: 19 ноября 2022 года, суббота

Сильный снегопад накрыл американский штат Нью-Йорк
Андрей Рублев обыграл Циципаса и впервые вышел в полуфинал Итогового турнира ATP
Певица Кристина Агилера на церемонии вручения премии Latin Grammy Awards в Лас-Вегасе
Катар в преддверии чемпионата мира по футболу 2022
Принц Уэльский Уильям посетил базу Королевских ВВС Конингсби в Линкольне
Власти КНДР осуществили запуск межконтинентальной баллистической ракеты типа "Хвасон-17"
Главную американскую рождественскую ель установили у здания Капитолия в Вашингтоне
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