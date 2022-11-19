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19 ноября 2022 5:10

Картинки дня: 19 ноября 2022 года, суббота

REUTERS
REUTERS
Сильный снегопад накрыл американский штат Нью-Йорк

Сильный снегопад накрыл американский штат Нью-Йорк

Андрей Рублев обыграл Циципаса и впервые вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

Андрей Рублев обыграл Циципаса и впервые вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

Певица Кристина Агилера на церемонии вручения премии Latin Grammy Awards в Лас-Вегасе

Певица Кристина Агилера на церемонии вручения премии Latin Grammy Awards в Лас-Вегасе

Катар в преддверии чемпионата мира по футболу 2022

Катар в преддверии чемпионата мира по футболу 2022

Принц Уэльский Уильям посетил базу Королевских ВВС Конингсби в Линкольне

Принц Уэльский Уильям посетил базу Королевских ВВС Конингсби в Линкольне

Власти КНДР осуществили запуск межконтинентальной баллистической ракеты типа "Хвасон-17"

Власти КНДР осуществили запуск межконтинентальной баллистической ракеты типа "Хвасон-17"

Главную американскую рождественскую ель установили у здания Капитолия в Вашингтоне

Главную американскую рождественскую ель установили у здания Капитолия в Вашингтоне

Уличные художники в Мумбае рисуют портреты известных футболистов

Уличные художники в Мумбае рисуют портреты известных футболистов

Повседневная жизнь в Пекине во время пандемии COVID-19

Повседневная жизнь в Пекине во время пандемии COVID-19