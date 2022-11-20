Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
20 ноября 2022 4:19

Картинки дня: 20 ноября 2022 года, воскресенье

REUTERS
REUTERS
Доха накануне старта чемпионата мира по футболу

Доха накануне старта чемпионата мира по футболу

Андрей Рублев не смог выйти в финал Итогового турнира ATP в Турине

Андрей Рублев не смог выйти в финал Итогового турнира ATP в Турине

В Чили началось извержение вулкана Вильяррика

В Чили началось извержение вулкана Вильяррика

Снегопад в американском штате Нью-Йорк

Снегопад в американском штате Нью-Йорк

Начался визит президента Кубы Мигеля Диас-Канеля в Москву

Начался визит президента Кубы Мигеля Диас-Канеля в Москву

Внеочередные президентские выборы начались в Казахстане

Внеочередные президентские выборы начались в Казахстане

Северокорейский лидер Ким Чен Ын наблюдал за запуском межконтинентальной баллистической ракеты. Вместе с ним присутствовала его дочь, которую предположительно зовут Ким Чжу Э. Это ее первое появление на публике

Северокорейский лидер Ким Чен Ын наблюдал за запуском межконтинентальной баллистической ракеты. Вместе с ним присутствовала его дочь, которую предположительно зовут Ким Чжу Э. Это ее первое появление на публике

Празднование Национального дня проходит Монако

Празднование Национального дня проходит Монако

Пожар на газопроводе произошел в Ленинградской области

Пожар на газопроводе произошел в Ленинградской области