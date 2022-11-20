Картинки дня: 20 ноября 2022 года, воскресенье

Доха накануне старта чемпионата мира по футболу
Андрей Рублев не смог выйти в финал Итогового турнира ATP в Турине
В Чили началось извержение вулкана Вильяррика
Снегопад в американском штате Нью-Йорк
Начался визит президента Кубы Мигеля Диас-Канеля в Москву
Внеочередные президентские выборы начались в Казахстане
Северокорейский лидер Ким Чен Ын наблюдал за запуском межконтинентальной баллистической ракеты. Вместе с ним присутствовала его дочь, которую предположительно зовут Ким Чжу Э. Это ее первое появление на публике
Празднование Национального дня проходит Монако
Пожар на газопроводе произошел в Ленинградской области