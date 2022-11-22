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22 ноября 2022 6:21

Картинки дня: 22 ноября 2022 года, вторник

REUTERS
REUTERS
Непрекращающиеся дожди привели к наводнениям в Албании

Непрекращающиеся дожди привели к наводнениям в Албании

В штате Массачусетс автомобиль врезался в магазин Apple, погиб по меньшей мере один человек

В штате Массачусетс автомобиль врезался в магазин Apple, погиб по меньшей мере один человек

Президент США Джо Байден помиловал двух индеек в преддверии Дня благодарения

Президент США Джо Байден помиловал двух индеек в преддверии Дня благодарения

В Берлине официально открылись Рождественские ярмарки

В Берлине официально открылись Рождественские ярмарки

Шведскую столицу Стокгольм завалило снегом

Шведскую столицу Стокгольм завалило снегом

В Чили продолжается извержение вулкана Вильяррика

В Чили продолжается извержение вулкана Вильяррика

В оккупированном Херсоне начались перебои с питьевой водой

В оккупированном Херсоне начались перебои с питьевой водой

В Индонезии продолжаются поисково-спасательные работы после землетрясения

В Индонезии продолжаются поисково-спасательные работы после землетрясения

Церемония вручения телевизионной премии International Emmy Awards прошла в Нью-Йорке

Церемония вручения телевизионной премии International Emmy Awards прошла в Нью-Йорке