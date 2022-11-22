Картинки дня: 22 ноября 2022 года, вторник

Непрекращающиеся дожди привели к наводнениям в Албании
В штате Массачусетс автомобиль врезался в магазин Apple, погиб по меньшей мере один человек
Президент США Джо Байден помиловал двух индеек в преддверии Дня благодарения
В Берлине официально открылись Рождественские ярмарки
Шведскую столицу Стокгольм завалило снегом
В Чили продолжается извержение вулкана Вильяррика
В оккупированном Херсоне начались перебои с питьевой водой
В Индонезии продолжаются поисково-спасательные работы после землетрясения
Церемония вручения телевизионной премии International Emmy Awards прошла в Нью-Йорке