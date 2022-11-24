Картинки дня: 24 ноября 2022 года, четверг

Рождественская ярмарка в Берлине
На столичном заводе «Москвич» началась серийная сборка автомобилей
Подготовка к ежегодному параду в честь Дня благодарения в Нью-Йорке
В Киеве продолжаются отключения электричества
Акция протеста сербских женщин в Косовска-Митровице против политики премьер-министра Косова Альбина Курти
Футболисты сборной Германии проиграли команде Японии со счетом 1:2 в матче первого тура группового турнира на чемпионате мира в Катаре
Владимир Путин прибыл в Ереван. Президент России примет участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. В ереванском аэропорту российского лидера встречал лично премьер-министр Армении Никол Пашинян
Последствия землетрясения магнитудой 5,6 в индонезийской провинции Западна
Еженедельная аудиенция Папы Римского Франциска в Ватикане