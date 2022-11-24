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24 ноября 2022 7:42

Картинки дня: 24 ноября 2022 года, четверг

REUTERS
REUTERS
Рождественская ярмарка в Берлине

Рождественская ярмарка в Берлине

На столичном заводе «Москвич» началась серийная сборка автомобилей

На столичном заводе «Москвич» началась серийная сборка автомобилей

Подготовка к ежегодному параду в честь Дня благодарения в Нью-Йорке

Подготовка к ежегодному параду в честь Дня благодарения в Нью-Йорке

В Киеве продолжаются отключения электричества

В Киеве продолжаются отключения электричества

Акция протеста сербских женщин в Косовска-Митровице против политики премьер-министра Косова Альбина Курти

Акция протеста сербских женщин в Косовска-Митровице против политики премьер-министра Косова Альбина Курти

Футболисты сборной Германии проиграли команде Японии со счетом 1:2 в матче первого тура группового турнира на чемпионате мира в Катаре

Футболисты сборной Германии проиграли команде Японии со счетом 1:2 в матче первого тура группового турнира на чемпионате мира в Катаре

Владимир Путин прибыл в Ереван. Президент России примет участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. В ереванском аэропорту российского лидера встречал лично премьер-министр Армении Никол Пашинян

Владимир Путин прибыл в Ереван. Президент России примет участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. В ереванском аэропорту российского лидера встречал лично премьер-министр Армении Никол Пашинян

Последствия землетрясения магнитудой 5,6 в индонезийской провинции Западна

Последствия землетрясения магнитудой 5,6 в индонезийской провинции Западна

Еженедельная аудиенция Папы Римского Франциска в Ватикане

Еженедельная аудиенция Папы Римского Франциска в Ватикане