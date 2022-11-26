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26 ноября 2022 2:30

Картинки дня: 26 ноября 2022 года, суббота

REUTERS
REUTERS
Президент США Джо Байден прогуливается со своим внуком Бо Байденом во время посещения местных предприятий в Нантакете, штат Массачусетс

Президент США Джо Байден прогуливается со своим внуком Бо Байденом во время посещения местных предприятий в Нантакете, штат Массачусетс

Американский футбол, NFL. Игроки Minnesota Vikings празднуют победу над New England Patriots на стадионе US Bank в Миннеаполис, США

Американский футбол, NFL. Игроки Minnesota Vikings празднуют победу над New England Patriots на стадионе US Bank в Миннеаполис, США

Закат в специальном природном заповеднике Дюны Маспаломас на юге острова Гран-Канария, Испания

Закат в специальном природном заповеднике Дюны Маспаломас на юге острова Гран-Канария, Испания

Спасательная операция на месте схода оползней после землетрясением в Чианджуре, провинция Западная Ява, Индонезия

Спасательная операция на месте схода оползней после землетрясением в Чианджуре, провинция Западная Ява, Индонезия

Демонтаж вывески Nissan в Санкт-Петербурге после перехода завода в собственность российского ФГУП «НАМИ»

Демонтаж вывески Nissan в Санкт-Петербурге после перехода завода в собственность российского ФГУП «НАМИ»

Защитник прав животных в костюме краба устроил акцию протеста перед рыбным рынком в Тайбэе, Тайвань

Защитник прав животных в костюме краба устроил акцию протеста перед рыбным рынком в Тайбэе, Тайвань

Елочные украшения на рождественской ярмарке в Таллинне, Эстония

Елочные украшения на рождественской ярмарке в Таллинне, Эстония

Гусиная ферма в Виттихенау, Германия

Гусиная ферма в Виттихенау, Германия

Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре. Талисман Бразилии Канариньо играет с детьми во время тренировки своей сборной

Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре. Талисман Бразилии Канариньо играет с детьми во время тренировки своей сборной