Картинки дня: 26 ноября 2022 года, суббота

Президент США Джо Байден прогуливается со своим внуком Бо Байденом во время посещения местных предприятий в Нантакете, штат Массачусетс
Американский футбол, NFL. Игроки Minnesota Vikings празднуют победу над New England Patriots на стадионе US Bank в Миннеаполис, США
Закат в специальном природном заповеднике Дюны Маспаломас на юге острова Гран-Канария, Испания
Спасательная операция на месте схода оползней после землетрясением в Чианджуре, провинция Западная Ява, Индонезия
Демонтаж вывески Nissan в Санкт-Петербурге после перехода завода в собственность российского ФГУП «НАМИ»
Защитник прав животных в костюме краба устроил акцию протеста перед рыбным рынком в Тайбэе, Тайвань
Елочные украшения на рождественской ярмарке в Таллинне, Эстония
Гусиная ферма в Виттихенау, Германия
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре. Талисман Бразилии Канариньо играет с детьми во время тренировки своей сборной