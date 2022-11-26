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26 ноября 2022 6:43

В Москве прошел Кубок Футбольных Мам Москва 2022

Football Mom Cup - это серия турниров, объединяющая активных мам футболистов, которые любят своих детей и активный образ жизни, а также всех дам, неравнодушных к футболу!
Михаил ФРОЛОВ
Михаил ФРОЛОВ
В Москве прошел Кубок Футбольных Мам Москва 2022

В Москве прошел Кубок Футбольных Мам Москва 2022