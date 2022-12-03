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3 декабря 2022 6:15

Картинки дня: 3 декабря 2022 года, суббота

REUTERS
REUTERS
Церемония взвешивания британских боксеров Тайсона Фьюри и Дерека Чисоры перед боем за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC

Церемония взвешивания британских боксеров Тайсона Фьюри и Дерека Чисоры перед боем за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC

Предновогодняя Рига

Предновогодняя Рига

На Гавайях впервые за почти 40 лет проснулся Мауна-Лоа — крупнейший действующий вулкан в мире

На Гавайях впервые за почти 40 лет проснулся Мауна-Лоа — крупнейший действующий вулкан в мире

Домой с уловом. Снимок сделан в Сомали

Домой с уловом. Снимок сделан в Сомали

Туман над Алма-Атой

Туман над Алма-Атой

Общенациональная забастовка контролеров билетов железнодорожной компании SNCF проходит во Франции

Общенациональная забастовка контролеров билетов железнодорожной компании SNCF проходит во Франции

Горнолыжный сезон открылся на горе Цугшпитце в Германии

Горнолыжный сезон открылся на горе Цугшпитце в Германии

Официальный ужин состоялся в Белом доме по случаю визита президента Франции Эмманюэля Макрона в США

Официальный ужин состоялся в Белом доме по случаю визита президента Франции Эмманюэля Макрона в США

На юге Бразилии началось масштабное наводнение. В штате Санта-Катарина, согласно последним официальным данным, два человека погибли, десятки пропали без вести

На юге Бразилии началось масштабное наводнение. В штате Санта-Катарина, согласно последним официальным данным, два человека погибли, десятки пропали без вести