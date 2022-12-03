Картинки дня: 3 декабря 2022 года, суббота

Церемония взвешивания британских боксеров Тайсона Фьюри и Дерека Чисоры перед боем за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC
Предновогодняя Рига
На Гавайях впервые за почти 40 лет проснулся Мауна-Лоа — крупнейший действующий вулкан в мире
Домой с уловом. Снимок сделан в Сомали
Туман над Алма-Атой
Общенациональная забастовка контролеров билетов железнодорожной компании SNCF проходит во Франции
Горнолыжный сезон открылся на горе Цугшпитце в Германии
Официальный ужин состоялся в Белом доме по случаю визита президента Франции Эмманюэля Макрона в США
На юге Бразилии началось масштабное наводнение. В штате Санта-Катарина, согласно последним официальным данным, два человека погибли, десятки пропали без вести