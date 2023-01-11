Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
11 января 2023 2:36

Картинки дня: 11 января 2023 года, среда

REUTERS
REUTERS
Сильные ливни стали причиной разрушения дорог в американском штате Калифорния.

Сильные ливни стали причиной разрушения дорог в американском штате Калифорния.

Переживания гонщика ралли "Дакар 2023" после аварии, которая лишила его шансов на продолжение борьбы.

Переживания гонщика ралли "Дакар 2023" после аварии, которая лишила его шансов на продолжение борьбы.

В Британии поступила в продажу скандальная автобиография Принца Гарри.

В Британии поступила в продажу скандальная автобиография Принца Гарри.

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча во время предвыборного мероприятия его партии.

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча во время предвыборного мероприятия его партии.

Первый в истории запуск спутника с территории Британии закончился неудачей.

Первый в истории запуск спутника с территории Британии закончился неудачей.

Власти Бразилии разогнали лагерь сторонников экс-президента Болсонару в столице страны.

Власти Бразилии разогнали лагерь сторонников экс-президента Болсонару в столице страны.

Медсестры Нью-Йорка вышли на забастовку, требуя улучшения оплаты труда.

Медсестры Нью-Йорка вышли на забастовку, требуя улучшения оплаты труда.

Верующие тянутся к статуе Исуса Христа во время религиозной процессии в Маниле, Филиппины.

Верующие тянутся к статуе Исуса Христа во время религиозной процессии в Маниле, Филиппины.