Картинки дня: 11 января 2023 года, среда

Сильные ливни стали причиной разрушения дорог в американском штате Калифорния.
Переживания гонщика ралли "Дакар 2023" после аварии, которая лишила его шансов на продолжение борьбы.
В Британии поступила в продажу скандальная автобиография Принца Гарри.
Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча во время предвыборного мероприятия его партии.
Первый в истории запуск спутника с территории Британии закончился неудачей.
Власти Бразилии разогнали лагерь сторонников экс-президента Болсонару в столице страны.
Медсестры Нью-Йорка вышли на забастовку, требуя улучшения оплаты труда.
Верующие тянутся к статуе Исуса Христа во время религиозной процессии в Маниле, Филиппины.