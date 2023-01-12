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12 января 2023 2:43

Картинки дня: 12 января 2023 года, четверг

REUTERS
REUTERS
Немецкие полицейские везут в тележке экологического активиста, недовольного планами властей по увеличению добычи бурого угля из-за энергетического кризиса.

Немецкие полицейские везут в тележке экологического активиста, недовольного планами властей по увеличению добычи бурого угля из-за энергетического кризиса.

В Греции приспустили национальные флаги после кончины последнего короля страны Константина II, царствовавшего с 1964 по 1974 годы вплоть до упразднения монархии.

В Греции приспустили национальные флаги после кончины последнего короля страны Константина II, царствовавшего с 1964 по 1974 годы вплоть до упразднения монархии.

Президенты Польши, Литвы и Украины встретились во Львове и подписали совместное заявление в рамках союза «Люблинский треугольник».

Президенты Польши, Литвы и Украины встретились во Львове и подписали совместное заявление в рамках союза «Люблинский треугольник».

Морозный день в городе Тара, Омская область.

Морозный день в городе Тара, Омская область.

Мотогонщик преодолевает песчаную дюну во время этапа ралли "Даккар 2023".

Мотогонщик преодолевает песчаную дюну во время этапа ралли "Даккар 2023".

В Турции состоялась встреча уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом.

В Турции состоялась встреча уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом.

Стивен Спилберг выиграл две награды "Золотого глобуса" за полубиографическую кинокартину "Фабельманы".

Стивен Спилберг выиграл две награды "Золотого глобуса" за полубиографическую кинокартину "Фабельманы".

Последствия проливных дождей в городе Стоктон, север штата Калифорния, США.

Последствия проливных дождей в городе Стоктон, север штата Калифорния, США.