Картинки дня: 12 января 2023 года, четверг

Немецкие полицейские везут в тележке экологического активиста, недовольного планами властей по увеличению добычи бурого угля из-за энергетического кризиса.
В Греции приспустили национальные флаги после кончины последнего короля страны Константина II, царствовавшего с 1964 по 1974 годы вплоть до упразднения монархии.
Президенты Польши, Литвы и Украины встретились во Львове и подписали совместное заявление в рамках союза «Люблинский треугольник».
Морозный день в городе Тара, Омская область.
Мотогонщик преодолевает песчаную дюну во время этапа ралли "Даккар 2023".
В Турции состоялась встреча уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом.
Стивен Спилберг выиграл две награды "Золотого глобуса" за полубиографическую кинокартину "Фабельманы".
Последствия проливных дождей в городе Стоктон, север штата Калифорния, США.