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13 января 2023 2:32

Картинки дня: 13 января 2023 года, пятница

REUTERS
REUTERS
Российский нападающий клуба НХЛ "Эдмонтон Ойлерс" подрался в матче регулярного сезона против "Дакс".

Российский нападающий клуба НХЛ "Эдмонтон Ойлерс" подрался в матче регулярного сезона против "Дакс".

В германской деревушке Лютцерат продолжается противостояние полиции и экологических активистов, недовольных планами властей увеличить добычу бурого угля в близлежащем карьере.

В германской деревушке Лютцерат продолжается противостояние полиции и экологических активистов, недовольных планами властей увеличить добычу бурого угля в близлежащем карьере.

Серфингист уступил в битве волне в Ашкелоне, Израиль.

Серфингист уступил в битве волне в Ашкелоне, Израиль.

Король Великобритании Карл III посетил офис благотворительного фонда для помощи бедным в городе Эбойн.

Король Великобритании Карл III посетил офис благотворительного фонда для помощи бедным в городе Эбойн.

Автомобиль проносится по аравийской пустыне в рамках 13 этапа ралли "Дакар 2023".

Автомобиль проносится по аравийской пустыне в рамках 13 этапа ралли "Дакар 2023".

В Греции готовятся похороны последнего короля страны Константина II.

В Греции готовятся похороны последнего короля страны Константина II.

Последствия мощных ливней на севере штата Калифорния, США.

Последствия мощных ливней на севере штата Калифорния, США.

Шеврон женского отряда телохранителей, который пользуется популярностью в столице Нигерии. Дам с навыками вышибалы активно привлекают на свадьбы, похороны и другие мероприятия.

Шеврон женского отряда телохранителей, который пользуется популярностью в столице Нигерии. Дам с навыками вышибалы активно привлекают на свадьбы, похороны и другие мероприятия.