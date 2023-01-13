Картинки дня: 13 января 2023 года, пятница

Российский нападающий клуба НХЛ "Эдмонтон Ойлерс" подрался в матче регулярного сезона против "Дакс".
В германской деревушке Лютцерат продолжается противостояние полиции и экологических активистов, недовольных планами властей увеличить добычу бурого угля в близлежащем карьере.
Серфингист уступил в битве волне в Ашкелоне, Израиль.
Король Великобритании Карл III посетил офис благотворительного фонда для помощи бедным в городе Эбойн.
Автомобиль проносится по аравийской пустыне в рамках 13 этапа ралли "Дакар 2023".
В Греции готовятся похороны последнего короля страны Константина II.
Последствия мощных ливней на севере штата Калифорния, США.
Шеврон женского отряда телохранителей, который пользуется популярностью в столице Нигерии. Дам с навыками вышибалы активно привлекают на свадьбы, похороны и другие мероприятия.