Картинки дня: 18 января 2023 года, среда

Неделя моды открылась в Берлине
Третье наводнение за 10 дней обрушилось на Калифорнию
Зима в Бельгии
Благословение домашних животных в День святого Антония в Испании
В Германии продолжаются протесты климатических активистов в районе немецкой деревни Лютцерат. Там накануне задержали шведскую экоактивистку Грету Тунберг
Два самолета НАТО AWACS прибыли на авиабазу 90 в Румынии
Президент Владимир Путин принял участие в памятных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда
В Броварах под Киевом вертолет упал рядом с детским садом и жилыми домами
После сильных ливней Венеция вновь ушла под воду