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18 января 2023 6:31

Картинки дня: 18 января 2023 года, среда

REUTERS
REUTERS
Неделя моды открылась в Берлине

Неделя моды открылась в Берлине

Третье наводнение за 10 дней обрушилось на Калифорнию

Третье наводнение за 10 дней обрушилось на Калифорнию

Зима в Бельгии

Зима в Бельгии

Благословение домашних животных в День святого Антония в Испании

Благословение домашних животных в День святого Антония в Испании

В Германии продолжаются протесты климатических активистов в районе немецкой деревни Лютцерат. Там накануне задержали шведскую экоактивистку Грету Тунберг

В Германии продолжаются протесты климатических активистов в районе немецкой деревни Лютцерат. Там накануне задержали шведскую экоактивистку Грету Тунберг

Два самолета НАТО AWACS прибыли на авиабазу 90 в Румынии

Два самолета НАТО AWACS прибыли на авиабазу 90 в Румынии

Президент Владимир Путин принял участие в памятных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда

Президент Владимир Путин принял участие в памятных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда

В Броварах под Киевом вертолет упал рядом с детским садом и жилыми домами

В Броварах под Киевом вертолет упал рядом с детским садом и жилыми домами

После сильных ливней Венеция вновь ушла под воду

После сильных ливней Венеция вновь ушла под воду