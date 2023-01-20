Картинки дня: 20 января 2023 года, пятница

Серб Новак Джокович спорит с судьей во время игры Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В Париже прошло шествие недовольных предлагаемой правительством пенсионной реформой.
Президент Украины Владимир Зеленский вручил главу Европейского совета Шарля Мишеля орден "За заслуги".
Крещенские купания в Омской области, Россия.
В Италии простились с актрисой Джиной Лоллобриджидой.
Уличный рисунок с изображением эмблемы ЧВК "Вагнер" в Белграде, Сербия.
Крещенские купания у православного храма в ЛНР.
Портрет Лионеля Месси на поле в родной Аргентине.