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20 января 2023 3:21

Картинки дня: 20 января 2023 года, пятница

REUTERS
REUTERS
Серб Новак Джокович спорит с судьей во время игры Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Серб Новак Джокович спорит с судьей во время игры Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В Париже прошло шествие недовольных предлагаемой правительством пенсионной реформой.

В Париже прошло шествие недовольных предлагаемой правительством пенсионной реформой.

Президент Украины Владимир Зеленский вручил главу Европейского совета Шарля Мишеля орден "За заслуги".

Президент Украины Владимир Зеленский вручил главу Европейского совета Шарля Мишеля орден "За заслуги".

Крещенские купания в Омской области, Россия.

Крещенские купания в Омской области, Россия.

В Италии простились с актрисой Джиной Лоллобриджидой.

В Италии простились с актрисой Джиной Лоллобриджидой.

Уличный рисунок с изображением эмблемы ЧВК "Вагнер" в Белграде, Сербия.

Уличный рисунок с изображением эмблемы ЧВК "Вагнер" в Белграде, Сербия.

Крещенские купания у православного храма в ЛНР.

Крещенские купания у православного храма в ЛНР.

Портрет Лионеля Месси на поле в родной Аргентине.

Портрет Лионеля Месси на поле в родной Аргентине.