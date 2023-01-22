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22 января 2023 11:50

Картинки дня: 22 января 2023 года, воскресенье

REUTERS
REUTERS
Национальный день тюльпанов отметили в Амстердаме

Национальный день тюльпанов отметили в Амстердаме

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил город Бородянка недалеко от Киева

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил город Бородянка недалеко от Киева

На магазине Louis Vuitton в Париже появилась гигантская надувная фигура 93-летней художницы Яёи Кусамы из Японии, создающей коллекции для бренда

На магазине Louis Vuitton в Париже появилась гигантская надувная фигура 93-летней художницы Яёи Кусамы из Японии, создающей коллекции для бренда

Местны жители собираются у даосского храма, чтобы отпраздновать Лунный Новый год на Пхукете, Таиланд

Местны жители собираются у даосского храма, чтобы отпраздновать Лунный Новый год на Пхукете, Таиланд

Верующие зажигают ароматические палочки в храме в первый день Лунного Нового года в Тайбэе, Тайвань

Верующие зажигают ароматические палочки в храме в первый день Лунного Нового года в Тайбэе, Тайвань

Кубок мира FIS по горным лыжам. Скоростной спуск среди мужчин в Китцбюэле, Австрия

Кубок мира FIS по горным лыжам. Скоростной спуск среди мужчин в Китцбюэле, Австрия

В Мадриде десятки тысяч людей вышли на акцию протеста против правительства Педро Санчеса

В Мадриде десятки тысяч людей вышли на акцию протеста против правительства Педро Санчеса

Тонны плавучих отходов в реке Дрина недалеко от Вышеграда, Босния и Герцеговина

Тонны плавучих отходов в реке Дрина недалеко от Вышеграда, Босния и Герцеговина

Фестиваль Магх Мела в Праяградже, Индия, во время которого происходил ритуал омовения в месте слияния рек Ганги, Ямуны и мифической реки Сарасвати

Фестиваль Магх Мела в Праяградже, Индия, во время которого происходил ритуал омовения в месте слияния рек Ганги, Ямуны и мифической реки Сарасвати