Картинки дня: 22 января 2023 года, воскресенье

Национальный день тюльпанов отметили в Амстердаме
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил город Бородянка недалеко от Киева
На магазине Louis Vuitton в Париже появилась гигантская надувная фигура 93-летней художницы Яёи Кусамы из Японии, создающей коллекции для бренда
Местны жители собираются у даосского храма, чтобы отпраздновать Лунный Новый год на Пхукете, Таиланд
Верующие зажигают ароматические палочки в храме в первый день Лунного Нового года в Тайбэе, Тайвань
Кубок мира FIS по горным лыжам. Скоростной спуск среди мужчин в Китцбюэле, Австрия
В Мадриде десятки тысяч людей вышли на акцию протеста против правительства Педро Санчеса
Тонны плавучих отходов в реке Дрина недалеко от Вышеграда, Босния и Герцеговина
Фестиваль Магх Мела в Праяградже, Индия, во время которого происходил ритуал омовения в месте слияния рек Ганги, Ямуны и мифической реки Сарасвати