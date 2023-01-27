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27 января 2023 5:57

Картинки дня: 27 января 2023 года, пятница

REUTERS
REUTERS
Похороны жертв пуль израильских солдат в палестинском городе Дженин.

Похороны жертв пуль израильских солдат в палестинском городе Дженин.

Индия отметила главный праздник страны - День Республики красочным парадом.

Индия отметила главный праздник страны - День Республики красочным парадом.

Собака перед стартом гонок собачьих упряжек в Шотландии.

Собака перед стартом гонок собачьих упряжек в Шотландии.

В преддверии Международного дня памяти жертв Холокоста Владимир Путин встретился в Кремле с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин Александром Бородой.

В преддверии Международного дня памяти жертв Холокоста Владимир Путин встретился в Кремле с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин Александром Бородой.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко во время полуфинального поединка Открытого чемпионата Австралии.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко во время полуфинального поединка Открытого чемпионата Австралии.

Снежная погода в Онтарио, Канада.

Снежная погода в Онтарио, Канада.

Вильнюс красочно отметил 700-летний юбилей.

Вильнюс красочно отметил 700-летний юбилей.

В Британском музее открылась выставка статуй Афинского Парфенона.

В Британском музее открылась выставка статуй Афинского Парфенона.