Картинки дня: 27 января 2023 года, пятница

Похороны жертв пуль израильских солдат в палестинском городе Дженин.
Индия отметила главный праздник страны - День Республики красочным парадом.
Собака перед стартом гонок собачьих упряжек в Шотландии.
В преддверии Международного дня памяти жертв Холокоста Владимир Путин встретился в Кремле с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин Александром Бородой.
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко во время полуфинального поединка Открытого чемпионата Австралии.
Снежная погода в Онтарио, Канада.
Вильнюс красочно отметил 700-летний юбилей.
В Британском музее открылась выставка статуй Афинского Парфенона.