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29 января 2023 10:43

Картинки дня: 29 января 2023 года, воскресенье

REUTERS
REUTERS
Фотосессия победительницы теннисного турнира Australian Open Арины Соболенко в Мельбурне

Фотосессия победительницы теннисного турнира Australian Open Арины Соболенко в Мельбурне

Снегопад накрыл север Индии – в провинции Кашмир сугробы достигают 60 сантиметров

Снегопад накрыл север Индии – в провинции Кашмир сугробы достигают 60 сантиметров

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на северо-западе Ирана. Число пострадавших достигло 307 человек

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на северо-западе Ирана. Число пострадавших достигло 307 человек

Извержение вулкана в Чили

Извержение вулкана в Чили

Марш в Лиме унес жизнь еще одного человека в ходе протестов против режима Дины Болуарте. Речь идет о 55-летнем мужчине, который участвовал в столкновении между национальной полицией и демонстрантами

Марш в Лиме унес жизнь еще одного человека в ходе протестов против режима Дины Болуарте. Речь идет о 55-летнем мужчине, который участвовал в столкновении между национальной полицией и демонстрантами

Отставной генерал Петр Павел избран президентом Чехии

Отставной генерал Петр Павел избран президентом Чехии

Два человека пострадали в результате нового инцидента со стрельбой в Восточном Иерусалиме

Два человека пострадали в результате нового инцидента со стрельбой в Восточном Иерусалиме

Число погибших в результате наводнения в Окленде в Новой Зеландии, вызванного трехдневными проливными дождями, выросло до четырех человек

Число погибших в результате наводнения в Окленде в Новой Зеландии, вызванного трехдневными проливными дождями, выросло до четырех человек

Митинг в знак протеста против сожжения Корана участниками акции в Стокгольме 21 января прошел в Лондоне

Митинг в знак протеста против сожжения Корана участниками акции в Стокгольме 21 января прошел в Лондоне