Картинки дня: 29 января 2023 года, воскресенье

Фотосессия победительницы теннисного турнира Australian Open Арины Соболенко в Мельбурне
Снегопад накрыл север Индии – в провинции Кашмир сугробы достигают 60 сантиметров
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на северо-западе Ирана. Число пострадавших достигло 307 человек
Извержение вулкана в Чили
Марш в Лиме унес жизнь еще одного человека в ходе протестов против режима Дины Болуарте. Речь идет о 55-летнем мужчине, который участвовал в столкновении между национальной полицией и демонстрантами
Отставной генерал Петр Павел избран президентом Чехии
Два человека пострадали в результате нового инцидента со стрельбой в Восточном Иерусалиме
Число погибших в результате наводнения в Окленде в Новой Зеландии, вызванного трехдневными проливными дождями, выросло до четырех человек
Митинг в знак протеста против сожжения Корана участниками акции в Стокгольме 21 января прошел в Лондоне