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4 февраля 2023 17:37

Картинки дня: 4 февраля 2023 года, суббота

REUTERS
REUTERS
Ежегодный международный турнир по бейсджампинуг в Куала-Лумпуре, Малайзия

Ежегодный международный турнир по бейсджампинуг в Куала-Лумпуре, Малайзия

Омск накрыл сильный смог

Омск накрыл сильный смог

Премьер-министра Италии Джорджу Мелони встречают с воинскими почестями в Берлине, Германия

Премьер-министра Италии Джорджу Мелони встречают с воинскими почестями в Берлине, Германия

Алехандро Коломар выиграл суд, который длился более двух лет - ему разрешили ходить голым по своей деревне Алдайе под Валенсией, Испания

Алехандро Коломар выиграл суд, который длился более двух лет - ему разрешили ходить голым по своей деревне Алдайе под Валенсией, Испания

Капитолий США в Вашингтоне, снятый на рассвете через стекло такси

Капитолий США в Вашингтоне, снятый на рассвете через стекло такси

Бывший и нынешний президенты США Билл Клинтон и Джо Байден на церемонии, посвященной 30-летию принятия Закона о семейных и медицинских больничных

Бывший и нынешний президенты США Билл Клинтон и Джо Байден на церемонии, посвященной 30-летию принятия Закона о семейных и медицинских больничных

Местные жители катаются на лошадях на пляже города Газа, Палестина

Местные жители катаются на лошадях на пляже города Газа, Палестина

Экоактивист приклеил себе на дороге в Кельне, Германия

Экоактивист приклеил себе на дороге в Кельне, Германия

Тушение лесного пожара в Санта-Хуане возле Консепсьона, Чили

Тушение лесного пожара в Санта-Хуане возле Консепсьона, Чили