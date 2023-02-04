Картинки дня: 4 февраля 2023 года, суббота

Ежегодный международный турнир по бейсджампинуг в Куала-Лумпуре, Малайзия
Омск накрыл сильный смог
Премьер-министра Италии Джорджу Мелони встречают с воинскими почестями в Берлине, Германия
Алехандро Коломар выиграл суд, который длился более двух лет - ему разрешили ходить голым по своей деревне Алдайе под Валенсией, Испания
Капитолий США в Вашингтоне, снятый на рассвете через стекло такси
Бывший и нынешний президенты США Билл Клинтон и Джо Байден на церемонии, посвященной 30-летию принятия Закона о семейных и медицинских больничных
Местные жители катаются на лошадях на пляже города Газа, Палестина
Экоактивист приклеил себе на дороге в Кельне, Германия
Тушение лесного пожара в Санта-Хуане возле Консепсьона, Чили