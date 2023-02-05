Картинки дня: 5 февраля 2023 года, воскресенье

Гонки на собачьих упряжках в Омске
Индуисты идут к храму Шри Субраманиар Сваму, расположенному в пещерах Бату (Малайзия), чтобы отметить религиозный праздник Тайпусам
В Италии начался Венецианский карнавал
Британский рэпер Digga D в окружении фанатов снимает видеоклип возле статуи Эроса на площади Пикадилли в Лондоне
Акция в Валлетте (Мальта), посвященная Всемирному дню памяти погибших или пропавших без вести мигрантов
Мужчина входит в транс во время фестиваля Тайпусам в Сингапуре
Коровы, спасшиеся от лесного пожара в Санта-Хуане, Чили
Мужчина со своей дочерью проходит блокпост, установленный в Кондороме (Перу) участниками антиправительственных протестов
Папа Франциск благословляет президента Южного Судана Салву Киира во время своего визита в город Джубу