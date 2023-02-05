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5 февраля 2023 13:17

Картинки дня: 5 февраля 2023 года, воскресенье

REUTERS
REUTERS
Гонки на собачьих упряжках в Омске

Гонки на собачьих упряжках в Омске

Индуисты идут к храму Шри Субраманиар Сваму, расположенному в пещерах Бату (Малайзия), чтобы отметить религиозный праздник Тайпусам

Индуисты идут к храму Шри Субраманиар Сваму, расположенному в пещерах Бату (Малайзия), чтобы отметить религиозный праздник Тайпусам

В Италии начался Венецианский карнавал

В Италии начался Венецианский карнавал

Британский рэпер Digga D в окружении фанатов снимает видеоклип возле статуи Эроса на площади Пикадилли в Лондоне

Британский рэпер Digga D в окружении фанатов снимает видеоклип возле статуи Эроса на площади Пикадилли в Лондоне

Акция в Валлетте (Мальта), посвященная Всемирному дню памяти погибших или пропавших без вести мигрантов

Акция в Валлетте (Мальта), посвященная Всемирному дню памяти погибших или пропавших без вести мигрантов

Мужчина входит в транс во время фестиваля Тайпусам в Сингапуре

Мужчина входит в транс во время фестиваля Тайпусам в Сингапуре

Коровы, спасшиеся от лесного пожара в Санта-Хуане, Чили

Коровы, спасшиеся от лесного пожара в Санта-Хуане, Чили

Мужчина со своей дочерью проходит блокпост, установленный в Кондороме (Перу) участниками антиправительственных протестов

Мужчина со своей дочерью проходит блокпост, установленный в Кондороме (Перу) участниками антиправительственных протестов

Папа Франциск благословляет президента Южного Судана Салву Киира во время своего визита в город Джубу

Папа Франциск благословляет президента Южного Судана Салву Киира во время своего визита в город Джубу