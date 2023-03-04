Картинки дня: 4 марта 2023 года, суббота

Покрытые льдом вышки связи в городе Сан-Бернадино, штат Калифорния, США
Подготовка к открытию Народной политической консультативной конференции Китая (НПКСК) в Доме народных собраний в Пекине, Китай
Чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении в Стамбуле, Турция. Нафиссату Тиам из Бельгии во время соревнований по пятиборью
Чемпионат мира по лыжным видам спорта в Планице, Словения. Тренировочный прыжок Давида Кубацкого из Польши
Работы на пшеничном поле недалеко от города Джайпур, Индия
Показ коллекции осень-зима 2023/24 итальянского дизайнера Джамбаттисты Валли на Неделе моды в Париже, Франция
Затопленный жилой район в городе Юн Пэн, Малайзия
Акция протеста движения Letzte Generation против изменения климата у здания Бундестага в Берлине
Окраина города Монтеррей в Мексике, где компания Tesla планирует построить гигафабрику