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4 марта 2023 15:08

Картинки дня: 4 марта 2023 года, суббота

REUTERS
REUTERS
Покрытые льдом вышки связи в городе Сан-Бернадино, штат Калифорния, США

Покрытые льдом вышки связи в городе Сан-Бернадино, штат Калифорния, США

Подготовка к открытию Народной политической консультативной конференции Китая (НПКСК) в Доме народных собраний в Пекине, Китай

Подготовка к открытию Народной политической консультативной конференции Китая (НПКСК) в Доме народных собраний в Пекине, Китай

Чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении в Стамбуле, Турция. Нафиссату Тиам из Бельгии во время соревнований по пятиборью

Чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении в Стамбуле, Турция. Нафиссату Тиам из Бельгии во время соревнований по пятиборью

Чемпионат мира по лыжным видам спорта в Планице, Словения. Тренировочный прыжок Давида Кубацкого из Польши

Чемпионат мира по лыжным видам спорта в Планице, Словения. Тренировочный прыжок Давида Кубацкого из Польши

Работы на пшеничном поле недалеко от города Джайпур, Индия

Работы на пшеничном поле недалеко от города Джайпур, Индия

Показ коллекции осень-зима 2023/24 итальянского дизайнера Джамбаттисты Валли на Неделе моды в Париже, Франция

Показ коллекции осень-зима 2023/24 итальянского дизайнера Джамбаттисты Валли на Неделе моды в Париже, Франция

Затопленный жилой район в городе Юн Пэн, Малайзия

Затопленный жилой район в городе Юн Пэн, Малайзия

Акция протеста движения Letzte Generation против изменения климата у здания Бундестага в Берлине

Акция протеста движения Letzte Generation против изменения климата у здания Бундестага в Берлине

Окраина города Монтеррей в Мексике, где компания Tesla планирует построить гигафабрику

Окраина города Монтеррей в Мексике, где компания Tesla планирует построить гигафабрику