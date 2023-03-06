Картинки дня: 6 марта 2023 года, понедельник

Эпизод чемпионата Европы по легкой атлетике в помещениях, который проходит в эти дни в Стамбуле.
Английский футбольный клуб "Ливерпуль" уничтожил на своем поле заклятых соперников из "Манчестер Юнайтед", игра закончилась с хоккейным счетом 7:0.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер ФРГ Олаф Шольц провели переговоры в Германии.
Вертолет ВСУ низко летит над полем в окрестностях города Бахмут (Артемовск).
В крупнейших города Греции начались беспорядки после отсутствии реакции властей на серьезную железнодорожную катастрофу.
Китайские туристы фотографируют усыпанный цветами бюст Сталина на Красной площади.
Акция "Две гвоздики для товарища Сталина" у кремлевской стены в Москве.
Годовщину со дня смерти Иосифа Сталина отметили на его родине в Гори, Грузия.