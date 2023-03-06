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6 марта 2023 5:49

Картинки дня: 6 марта 2023 года, понедельник

REUTERS
REUTERS
Эпизод чемпионата Европы по легкой атлетике в помещениях, который проходит в эти дни в Стамбуле.

Эпизод чемпионата Европы по легкой атлетике в помещениях, который проходит в эти дни в Стамбуле.

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" уничтожил на своем поле заклятых соперников из "Манчестер Юнайтед", игра закончилась с хоккейным счетом 7:0.

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" уничтожил на своем поле заклятых соперников из "Манчестер Юнайтед", игра закончилась с хоккейным счетом 7:0.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер ФРГ Олаф Шольц провели переговоры в Германии.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер ФРГ Олаф Шольц провели переговоры в Германии.

Вертолет ВСУ низко летит над полем в окрестностях города Бахмут (Артемовск).

Вертолет ВСУ низко летит над полем в окрестностях города Бахмут (Артемовск).

В крупнейших города Греции начались беспорядки после отсутствии реакции властей на серьезную железнодорожную катастрофу.

В крупнейших города Греции начались беспорядки после отсутствии реакции властей на серьезную железнодорожную катастрофу.

Китайские туристы фотографируют усыпанный цветами бюст Сталина на Красной площади.

Китайские туристы фотографируют усыпанный цветами бюст Сталина на Красной площади.

Акция "Две гвоздики для товарища Сталина" у кремлевской стены в Москве.

Акция "Две гвоздики для товарища Сталина" у кремлевской стены в Москве.

Годовщину со дня смерти Иосифа Сталина отметили на его родине в Гори, Грузия.

Годовщину со дня смерти Иосифа Сталина отметили на его родине в Гори, Грузия.