Картинки дня: 7 марта 2023 года, вторник

Огни северного сияния, сфотографированные в Тепасто, Финляндия.
Буддийский монах зажигает свечу перед началом религиозного праздника в Таиланде.
Пассажир фотографирует мозаику с изображением щуки на новой станции Московского метрополитена.
В Австралии сейчас самый разгар лета, на восточном побережье третий день подряд фиксируется рекордная жара в 40 градусов.
Плакат с цитатой президента России Владимира Путина на улицах Севастополя.
В Южной Корее проходят акции протеста после того как власти страны обнародовали план компенсации жертвам принудительного труда в Японии 1910-1945 годов.
Праздник ярких красок Холи в Непале.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу побывал в Мариуполе, ДНР, где ознакомился с ходом работ по восстановлению города.