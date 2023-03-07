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7 марта 2023 6:01

Картинки дня: 7 марта 2023 года, вторник

REUTERS
REUTERS
Огни северного сияния, сфотографированные в Тепасто, Финляндия.

Огни северного сияния, сфотографированные в Тепасто, Финляндия.

Буддийский монах зажигает свечу перед началом религиозного праздника в Таиланде.

Буддийский монах зажигает свечу перед началом религиозного праздника в Таиланде.

Пассажир фотографирует мозаику с изображением щуки на новой станции Московского метрополитена.

Пассажир фотографирует мозаику с изображением щуки на новой станции Московского метрополитена.

В Австралии сейчас самый разгар лета, на восточном побережье третий день подряд фиксируется рекордная жара в 40 градусов.

В Австралии сейчас самый разгар лета, на восточном побережье третий день подряд фиксируется рекордная жара в 40 градусов.

Плакат с цитатой президента России Владимира Путина на улицах Севастополя.

Плакат с цитатой президента России Владимира Путина на улицах Севастополя.

В Южной Корее проходят акции протеста после того как власти страны обнародовали план компенсации жертвам принудительного труда в Японии 1910-1945 годов.

В Южной Корее проходят акции протеста после того как власти страны обнародовали план компенсации жертвам принудительного труда в Японии 1910-1945 годов.

Праздник ярких красок Холи в Непале.

Праздник ярких красок Холи в Непале.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу побывал в Мариуполе, ДНР, где ознакомился с ходом работ по восстановлению города.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу побывал в Мариуполе, ДНР, где ознакомился с ходом работ по восстановлению города.